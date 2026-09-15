Tunisie: Économie internationale - L'OMC salue les progrès majeurs de la Tunisie en matière de transparence commerciale

15 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Tunisie remporte un label en matière de transparence de son économie au cours des dernières années et gagne en force pour ce qui est de son intégration dans le système commercial mondial. C'est ce qui ressort du constat dressé ce mardi 15 septembre 2026 par un expert de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Constat qui qualifie le rôle de la Tunisie au sein de l'institution d'« actif et très positif ».t

S'exprimant en marge du Forum public de l'OMC qui se tient à Genève du 15 au 17 septembre courant, l'expert a mis en avant l'implication accrue du pays dans les mécanismes d'échange internationaux. Cette dynamique, note-t-il, se traduit par des avancées structurelles concrètes sur la scène internationale.

L'expert a souligné que la Tunisie a notamment participé, pour la première fois de son histoire, aux procédures réglementaires de règlement des différends de l'organisation, tout en faisant évoluer ses cadres juridiques rattachés à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et à la loi nationale sur l'investissement.

Selon les données de l'OMC, la Tunisie a transmis plus de 50 notifications officielles à l'institution depuis son précédent audit de 2016, matérialisant ainsi un effort de transparence continu.

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Les indicateurs rappellent également la ratification en 2020 de l'accord sur la facilitation des échanges et les protocoles de la ZLECAF, suivis du quatrième examen global de la politique commerciale tunisienne exécuté à Genève les 25 et 27 novembre 2025.

Le spécialiste a conclu en insistant sur le fait que les récents exercices affichent de nombreux points lumineux pour la Tunisie, bien que le contexte macroéconomique local impose encore de relever un certain nombre de défis structurels pour consolider définitivement ces acquis d'ouverture.

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