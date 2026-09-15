Tunisie: Chafik Jandoubi - « Les heures creuses exposent nos élèves aux prédateurs »

Le système éducatif tunisien accuse un retard préoccupant, faute de réforme depuis 2002, alerte l'expert Chafik Jandoubi

L'ancien inspecteur général émérite et expert en affaires éducatives, Chafik Jandoubi, a affirmé ce mardi 15 septembre 2026 que le système éducatif tunisien, autrefois réputé, n'avait pas maintenu ses performances au cours des dernières années. Invité de l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio nationale, il a rappelé qu'en 2015, la Tunisie s'était classée 65e sur 70 pays participants à l'évaluation internationale PISA, qui mesure la qualité et l'efficacité des systèmes éducatifs à travers le monde.

Chafik Jandoubi a estimé que les réformes du système éducatif tunisien accusaient un retard important, la dernière datant de 2002. Il a précisé que les normes internationales imposent une actualisation des programmes et des cursus scolaires tous les dix ans, et que l'évolution scientifique rapide que connaît le monde impose aujourd'hui de raccourcir ce délai.

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Selon lui, les pays arrivés en tête du classement PISA misent sur la qualité plutôt que sur la quantité, et offrent un environnement éducatif ainsi qu'une infrastructure propices à l'apprentissage. Il a également observé que la durée du temps scolaire, le nombre élevé d'heures de cours et de manuels, ainsi que l'abandon de plusieurs matières importantes telles que les arts, le sport et le travail en groupe, pèsent négativement sur les résultats des élèves.

Chafik Jandoubi a néanmoins relevé des signes positifs en faveur d'une réforme du système éducatif, notamment avec la mise en place du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement.

L'expert a par ailleurs appelé à supprimer ce que l'on appelle les « heures creuses », estimant qu'elles exposent les élèves au risque d'être approchés par des personnes malintentionnées en dehors de l'espace éducatif. Il a ajouté que si l'éducation n'est pas assumée par le tuteur ou l'éducateur, ce sont ceux qui guettent les élèves aux abords des établissements scolaires qui s'en chargeront.