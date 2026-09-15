Tunisie: Prêt sur l'honneur - Attention aux arnaques, alerte Sofiane Werimi

Les banques tunisiennes devront mettre en exploitation, au plus tard le 1er octobre 2026, leurs plateformes numériques dédiées au dépôt des demandes de prêt ou de financement sur l'honneur, conformément aux dispositions de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a indiqué l'expert-comptable et spécialiste des affaires bancaires Sofiane Werimi.

Intervenant mardi 15 septembre 2026 de Diwan FM, Werimi a précisé que la BCT a publié une circulaire relative à la réception des demandes de prêt sur l'honneur. Ces demandes devront être déposées à travers des plateformes électroniques dédiées mises à la disposition des citoyens par les banques.

Selon le spécialiste, la BCT a accordé aux établissements bancaires un délai jusqu'au 1er octobre 2026 pour mettre ces plateformes en service.

Appel à une communication claire des banques

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Sofiane Werimi a appelé les banques à faire connaître ces plateformes et à communiquer clairement sur leurs modalités d'utilisation.

Cette communication est nécessaire, selon lui, afin d'éviter que les citoyens ne soient victimes d'escroqueries de la part de personnes susceptibles de profiter de l'absence d'informations officielles concernant les procédures de dépôt des demandes.

Il a également indiqué que les établissements bancaires seront soumis à un contrôle visant à vérifier leur respect des normes et des dispositions légales encadrant cette opération.

Sofiane Werimi a, par ailleurs, souligné que la législation n'interdit pas à un citoyen de déposer une demande de prêt sur l'honneur auprès d'une banque dont il n'est pas client.

Autrement dit, le fait de ne pas être titulaire d'un compte auprès d'un établissement bancaire ne constitue pas, selon cette interprétation des dispositions légales, un obstacle pour présenter une demande de prêt sur l'honneur.

Pour rappel, la Banque centrale de Tunisie a publié le 1er septembre 2026 une circulaire destinée aux banques, les obligeant à mettre en place une plateforme numérique à travers laquelle les demandes des clients souhaitant bénéficier d'un prêt ou d'un financement sur l'honneur devront être déposées obligatoirement et exclusivement, à compter du 1er octobre 2026.