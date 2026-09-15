Tunisie: L'EST gagne sans convaincre face au CSHL - Un mois pour tout peaufiner...

Les "Sang et Or" ont assuré l'essentiel à Hammam-lif en alignant un deuxième succès de suite. Un léger mieux en défense, mais encore du travail à faire dans les vingt derniers mètres.

La Presse -- L'entame de la saison de l'Espérance est plutôt mitigée au vu des recrutements effectués et la qualité des joueurs à la disposition de Laurentiu Reghecampf. Les résultats des quatre premiers matchs en disent long sur les difficultés rencontrées par les « Sang et Or » : trois victoires (toutes étriquées) et une défaite. Sur le plan défensif, l'équipe a eu le mérite de ne pas encaisser de but contre le CSHL. Un bon point pour le gardien de but Montassar Essid, dont la première apparition de la saison s'est soldée par une victoire et un « clean sheet ».

De quoi faire grincer les dents d'Amanallah Memmiche qui a encaissé 6 buts en trois matchs. Par ailleurs, le coach « sang et or » s'est félicité de la solidité démontrée par sa défense face au CSHL : « En tant qu'entraîneur, je ne peux que me réjouir de notre solidité défensive », a déclaré Laurentiu Reghecampf avant d'ajouter : « Vous devez nous accorder plus de temps. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs que nous devons intégrer. »

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Une défense qui se stabilise

Si on se réfère à la seule prestation de Montassar Essid contre le CSHL, il y a un détail qui n'échappe à personne : il est pesant devant la cage, mais a besoin tout de même de temps pour prendre ses marques et apprendre à mieux gérer sa défense. Sur une action, il a mal dégagé la balle au moment où l'Espérance menait au score. Heureusement pour lui que la balle n'a pas été bien exploitée par l'attaque hammam-lifoise avec une frappe largement au-dessus. C'est la seule erreur qu'il a commise. Pour le reste du match, il s'est montré plutôt solide devant sa cage. Au niveau de l'axe central, le duo Chikhaoui-Sahraoui a rempli sa mission et quand Chikhaoui s'est blessé, Hamza Jelassi a répondu présent pour prêter main-forte à ses coéquipiers. Sur le flanc droit de la défense, la concurrence s'installe entre Mohamed Dräger et Mohamed Ben Ali. Sur le flanc opposé, Nidhal Laifi fait comme il peut pour s'affirmer. Cela dit, le mercato ne s'est pas clôturé et le recrutement d'un arrière gauche figure dans les plans des dirigeants « sang et or ».

De la percussion...

En attaque, Laurentiu Reghecampf a tout un mois devant lui pour rectifier le tir. Beaucoup d'occasions créées, mais un manque d'efficacité flagrant, faute de perspicacité dans les 20 derniers mètres. Cela dit, Florian Danho demeure le maillon faible de l'attaque. Le joueur, manquant d'efficacité devant les buts, a baissé de régime, car à la recherche d'un club. S'il reste et reporte son départ pour le mercato hivernal au cas où il ne trouverait pas preneur, il doit travailler encore durant ce mois pour soigner son finish, sachant qu'il a le mérite de peser lourdement sur les défenses adverses.