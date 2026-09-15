Tunisie: Une solvabilité rassurante

L'agence internationale de notation Fitch Ratings vient de confirmer note souveraine de la Tunisie à B-, avec perspective stable. Et quel qu'en soit le contexte, cette validation est toujours bonne à prendre, surtout qu'elle atteste de la fiabilité de notre politique financière.

Cette nouvelle appréciation confirme, en effet, qu'en dépit de la complexité conjoncturelle et des pressions multiformes, notre pays a trouvé les moyens nécessaires pour honorer ses engagements internationaux.

N'oublions pas que la Tunisie, même avec des finances publiques sous pression, a réussi à rembourser intégralement son unique Eurobond en circulation de 700 millions d'euros, arrivé à échéance en juillet 2026.

Et cette question de respect des engagements est très importante, car elle renforce aussi bien le capital- confiance de notre pays que sa crédibilité auprès des instances internationales, notamment financières.

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Le rapport de l'agence de notation précise, d'ailleurs, que grâce à la fiabilité des choix économiques, au maintien d'indicateurs de développement humain encourageants et à la rigueur de sa discipline budgétaire, la Tunisie a réussi à maintenir une capacité de remboursement positive. Un facteur très important puisqu'il pourrait aider notre pays à améliorer son attractivité et à prétendre, progressivement, à un meilleur niveau de financement international.

Toutefois, la garantie du service de la dette ne peut pas assurer à lui seul, comme le précise le rapport, une amélioration significative de l'attractivité du pays, mais il faut lui associer d'autres éléments qu'on qualifie d'indispensables. D'abord, la nécessité de réduire le déficit budgétaire et de soutenir les finances publiques, surtout que le remboursement des dettes extérieures s'appuie, dans une large proportion, sur des mécanismes internes, ce qui risque de créer un déséquilibre au niveau de notre système monétaire.

Ensuite, l'impératif de réactiver les investissements aussi bien publics que privés et d'élargir leur contribution au PIB pour renforcer le niveau de fiabilité et s'assurer, durablement, la confiance du marché financier international.

Il s'agit, somme toute, de transformer la solvabilité et la stabilité financières en véritable levier d'attractivité internationale, de création de richesses et de croissance globale et durable.

Un enjeu stratégique qui suppose lui-même une réinvention de notre environnement économique, à travers notamment la fluidification des services, entre autres administratifs, et qui constituent encore une contrainte sérieuse, l'élargissement du niveau de la recherche et de l'innovation, le développement d'une infrastructure multimodale capable de garantir une connectivité internationale performante, et l'instauration d'un cadre réglementaire incitatif, durable et conforme aux standards internationaux.

Un tel enjeu suppose également un niveau de productivité bien élevé, car face à un marché économique assez exigeant, les investisseurs internationaux ne s'intéressent uniquement pas aux coûts préférentiels mais aussi à l'instauration d'un rendement optimal, résilient et bien sécurisé.