Tunisie: La France reste le premier investisseur étranger au pays

Les indicateurs de la coopération économique tuniso-française au premier semestre 2026 confirment la solidité et la diversité des relations économiques entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'investissement, du commerce extérieur et du tourisme, selon des données publiées récemment par la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie.

Les investissements directs français en Tunisie ont atteint environ 440,5 millions de dinars (MD) au cours des six premiers mois de 2026, enregistrant une progression de 5,3 % par rapport à la même période de 2025.

Les investissements français ont ainsi représenté 28,5 % des flux d'investissements directs étrangers hors secteur de l'énergie, permettant à la France de conserver sa première place parmi les investisseurs étrangers en Tunisie.

Ces investissements portent sur 241 projets, qui ont permis la création d'environ 2.680 emplois. Ils sont principalement concentrés dans le secteur industriel, notamment les industries électriques et électroniques, les industries mécaniques et métalliques, le secteur du plastique ainsi que l'industrie du textile et de l'habillement.

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La France, premier client de la Tunisie

Sur le plan des échanges commerciaux, la France a également conservé sa position de premier client de la Tunisie, représentant environ 22,7 % des exportations tunisiennes. Elle devance ainsi l'Italie et l'Allemagne.

La France occupe, par ailleurs, la troisième position parmi les fournisseurs de la Tunisie, derrière la Chine et l'Italie.

Cette position traduit l'importance des relations commerciales entre les deux pays ainsi que l'imbrication de leurs chaînes de valeur industrielles et productives.

Selon la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie, ces données illustrent « l'importance du marché français pour les entreprises tunisiennes », aussi bien en matière d'exportation que de coopération industrielle et d'intégration des entreprises dans les chaînes de production européennes.

Plus de 518.000 touristes français en Tunisie

Le secteur touristique constitue également un volet important de la coopération entre les deux pays.

Au cours du premier semestre 2026, la Tunisie a accueilli 518.113 visiteurs français, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à la même période de 2025.

La France demeure ainsi le premier marché touristique européen pour la Tunisie, confirmant l'importance de cette clientèle pour l'activité touristique et la mobilité entre les deux pays.

Pour la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie, ces différents indicateurs témoignent de "la profondeur et de la diversité du partenariat économique tuniso-français", qui repose sur l'investissement productif, les échanges commerciaux et les chaînes de valeur industrielles, mais également sur la mobilité humaine et touristique.

La Chambre poursuit, de son côté, ses efforts en vue de renforcer le rapprochement entre les communautés d'affaires tunisienne et française et de soutenir les opportunités de coopération, de partenariat et d'investissement.

Cette démarche vise à contribuer au développement des relations économiques bilatérales et à ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises des deux pays.