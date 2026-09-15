Tunisie: Santé au Moyen-Orient - Sara Masmoudi et Olfa Gam, deux Tunisiennes parmi les 'Executives' de Forbes

Sara Masmoudi, PDG du Kilani Group, et Olfa Gam, directrice générale de Cytopharma, figurent respectivement aux 41e et 93e places de la catégorie « The Executives » du classement Top Healthcare Leaders 2025 publié par Forbes Middle East.

Top Health Care distingue les 100 dirigeants et PDG les plus influents du secteur de la santé au Moyen-Orient. Il s'agit de la troisième année consécutive que ces deux femmes d'affaires tunisiennes apparaissent dans ce classement. Sara Masmoudi dirige le Kilani Group depuis 2019, un conglomérat tunisien actif dans la pharmacie, la santé, l'agroalimentaire et la distribution, à travers des filiales telles qu'ADWYA, TERIAK et PROTIS. Elle préside également TERIAK, ADWYA et STA, ainsi que la Tunisian Union of Pharma Industry. Elle a fondé Pharma In Cluster en 2017, une initiative de collaboration entre acteurs publics et privés du secteur pharmaceutique tunisien. Elle dirige par ailleurs Cinpharm au Cameroun et Cipharm en Côte d'Ivoire.

Olfa Gam est directrice générale de Cytopharma depuis 2019, entreprise spécialisée dans les injectables stériles oncologiques employant une centaine de personnes. Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 42 % en 2024 par rapport à 2023, et sa certification européenne de bonnes pratiques de fabrication a été renouvelée la même année. Olfa Gam a piloté une joint-venture pour une usine oncologique en Arabie saoudite et supervisé l'enregistrement du premier biosimilaire oncologique en Tunisie et dans la région de la CEI. Elle préside la Tunisia Health Alliance et siège au conseil d'administration de Julphar en tant qu'administratrice indépendante.