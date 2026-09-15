Tunisie: Exportations - La Tunisie multiplie par cinq ses ventes vers la Jordanie en 2026

Les exportations tunisiennes vers la Jordanie ont atteint 200 millions de dinars à fin août 2026, enregistrant une forte progression par rapport à l'année précédente, a indiqué le directeur de la représentation commerciale de la Tunisie à Amman, Hichem Naji.

Intervenant mardi 15 septembre 2026 sur les ondes de la Radio nationale, Naji a précisé que les exportations tunisiennes vers le marché jordanien ont été multipliées par cinq en 2026, en comparaison avec la même période de l'année précédente.

Cette progression est notamment portée par les exportations d'huile d'olive, qui ont atteint environ 11.500 tonnes depuis le début de l'année, pour une valeur de 170 millions de dinars.

Les produits alimentaires représentent un tiers des exportations

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Selon Hichem Naji, les opérations d'exportation d'huile d'olive se sont poursuivies durant les huit premiers mois de l'année. Il a également souligné que les produits alimentaires, toutes catégories confondues, représentent environ un tiers des exportations tunisiennes vers le marché jordanien.

Parmi les principaux produits alimentaires tunisiens exportés vers la Jordanie figurent notamment le poisson frais, les pâtes alimentaires, les conserves, les fromages, les matières grasses, les boissons et les jus, ainsi que les fruits et légumes frais.

Hichem Naji a, par ailleurs, fait savoir qu'en excluant l'huile d'olive, les autres exportations tunisiennes vers la Jordanie ont progressé de 30 % cette année par rapport à la même période de 2025.

Un marché régional à fort potentiel

Le directeur de la représentation commerciale de la Tunisie à Amman a qualifié le marché jordanien de dynamique, soulignant son caractère régional et son rayonnement vers les pays voisins.

Il a également mis en avant la confiance dont bénéficie le produit tunisien auprès des opérateurs économiques jordaniens, estimant que "l'excellence tunisienne dans les produits alimentaires réside dans la qualité et le goût".

Cette dynamique des exportations traduit ainsi le développement des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Jordanie, particulièrement dans le secteur agroalimentaire, avec une place prépondérante accordée à l'huile d'olive.