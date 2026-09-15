Afrique de l'Ouest: IIes jeux de l'AES - Pari réussi pour l'Etalons en athlétisme

15 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Voro Korahire

La dernière journée de compétition en athlétisme a été marquée ce mardi 15 septembre par dix épreuves, remportées pour la plupart par les athlètes burkinabè, qui ont ainsi enrichi leur moisson de plusieurs autres médailles d'or.

Avec les titres de meilleurs athlètes et de meilleure équipe, la sélection burkinabè a survolé la compétition d'athlétisme des IIes jeux de l'AES. La consécration est intervenue à l'issue des dernières épreuves disputées ce mardi. Le pays des Hommes intègres a glané 20 nouvelles médailles dont 8 d'or, 8 d'argent et 4 de bronze. Le Niger en a obtenu 10 dont 2 d'or, 2 d'argent et 6 de bronze. Au triple saut féminin, comme il fallait s'y attendre, Zalissa Zongo s'est imposée avec un bond à 13,02m loin devant sa compatriote Chérifa Djibo (12,34m) et la Nigérienne Nana Farida Zakari (10,51m).

Le triple saut masculin a été dominé par les Burkinabè Abdoul Rachid Traoré, 1er avec une performance de 14,74m et Djamal Dabiré, 2e avec 14,50m aux dépens du Nigérien Abdoul Rahim Kaka (11,19m).

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Seules deux médailles d'or ont échappé aux Burkinabè dans les épreuves de courses. Il s'agit de la première place aux 3000m masculin enlevée par le Niger grâce à Oumar Ali Mouchine qui a devancé Djakalia Traoré et Abdoul Razack Sawadogo. Sa coéquipière Salamata Halidou s'est également fait respecter sur les 400m haies féminins en pliant la course avec un chrono de 1'02" au grand dam de Lorantine Lougué et de Roxane Kondombo. Les Burkinabè eux, ont pris le dessus sur les 400 m haies masculins à travers Ibrahim Sawadogo (56,69") et Steeve Sompoudgou (58,84").

Babakar Oumarou se contente du bronze. En équipe, le Burkina Faso est monté sur la plus haute marche en remportant le relai 4X100m masculin avec à la clé un record national (48,17"), le relai 4X100 féminin, le relai composé féminin et le relai composé masculin. Le Niger a occupé le second rang aussi bien au relai 4X100m masculin qu'au relai composé masculin devant l'équipe B du Burkina Faso.

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