Ile Maurice: Les ingénieurs au coeur du développement du pays

Le Gymkhana Club de Vacoas a accueilli, le samedi 12 septembre, le gala annuel de l'Institution of Engineers of Mauritius (IEM), organisé dans le cadre de la National Engineers Day, célébrée aujourd'hui. La soirée a été marquée par la reconnaissance de plusieurs figures du secteur et par un discours du ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, sur le rôle stratégique des ingénieurs dans le développement du pays.

Osman Mahomed s'est dit «très honoré» d'avoir reçu le statut de Fellow de l'IEM aux côtés des ingénieurs Jadav, Prayag et Soobarah, ces derniers ayant également été distingués par des Lifetime Achievement Awards. Il a salué leur contribution à la profession et rappelé que l'ingénierie constitue l'un des piliers du développement durable et de la prospérité de Maurice.

Dans son intervention, le ministre a estimé que les ingénieurs sont les «architectes du développement national». S'appuyant notamment sur l'exemple de Singapour et de la Chine, il a souligné l'importance d'une approche axée sur la résolution des problèmes, l'innovation et l'exécution des projets. Il a également évoqué le parcours de Lee Kuan Yew, l'ancien Premier ministre de Singapour, qui aurait indiqué que s'il devait refaire ses études, il aurait choisi l'ingénierie.

Osman Mahomed a par ailleurs salué les initiatives de l'IEM visant à rapprocher les étudiants du métier et à créer des passerelles pour les jeunes ingénieurs. Il a surtout mis en avant l'adhésion provisoire de l'institution au Washington Accord de l'International Engineering Alliance, une étape qu'il considère comme importante pour la reconnaissance internationale des diplômes mauriciens et la mobilité professionnelle des ingénieurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ensuite présenté plusieurs projets relevant de son portefeuille ministériel et faisant appel à l'expertise technique. Le National Land Transport Master Plan sur 20 ans fait actuellement l'objet d'un appel d'offres pour une étude de consultancy, dont la clôture est prévue le 21 septembre. Il a également évoqué le Fleet Management System, le système de billetterie sans espèces et la modernisation du système informatique de la National Land Transport Authority.

La sécurité routière demeure également une priorité, avec la réintroduction du système de points de pénalité, l'introduction progressive du permis de conduire numérique et la digitalisation de certaines amendes. L'électrification du transport public constitue un autre chantier majeur. Selon Osman Mahomed, 116 autobus électriques circulent désormais à Maurice, dont 113 ont été mis en service depuis le début de son mandat ministériel. Le gouvernement a aussi prévu Rs 150 millions dans le Budget 2026-2027 pour soutenir la modernisation du parc d'autobus.

Enfin, le ministre a cité plusieurs projets d'envergure, notamment la future autoroute M4, le Mauritius Container Terminal, le barrage de Bagatelle, le remplacement des conduites d'eau et les projets d'énergies renouvelables. «Ce ne sont pas simplement des projets, mais les fondations de l'avenir de notre nation», a-t-il affirmé.