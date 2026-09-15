Ile Maurice: Sandra Casimir - «Se démarquer avec des recettes originales !»

interview

Coordinatrice de projet au Centre de formation Canne en fleur de Caritas, Sandra Casimir est responsable d'une levée de fonds en cours sur SmallStepMatters.org. Sa mission : promouvoir l'employabilité des jeunes à travers l'acquisition de compétences professionnelles en pâtisserie.

Pouvez-vous revenir sur l'histoire du centre de formation Canne en fleur ?

Oui, cet atelier de formation à la pâtisserie est né en l'an 2000, à Pointe-aux-Piments, sous la houlette du chef renommé Simon Carnel. D'ailleurs, il est toujours investi dans ce projet. C'est une grande chance pour Caritas de pouvoir bénéficier d'une expertise de ce niveau. Je dirais même que c'est l'une des plus grandes forces de cette école depuis son lancement. Ensuite, le nombre de bénéficiaires par promotion est limité à 13 apprenants, ce qui nous permet un accompagnement de qualité pour les personnes les plus vulnérables socialement et économiquement.

Au départ, le centre de formation Canne en fleur a été créé pour former des mères célibataires, femmes aux foyers puis il s'est ouvert aux jeunes sans emploi de plus de 16 ans. Des jeunes qui ne remplissaient pas les prérequis pour l'école hôtelière. Depuis 2015, le centre propose des formations complètes et agréées par la Mauritius Qualifications Authority (MQA).

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Quels cours dispensez-vous ?

Trois différents cursus sont accrédités par la MQA : Introduction to basics pastry, Basics pastry et Advanced pastry.

Combien de promotions possibles par an ?

Notre ambition est d'atteindre au moins cinq à six batchs par an en 2027. Nous comptons sur le soutien des donateurs, citoyens et entreprises sur Small Step Matters pour financer le prochain groupe. Sur 13 futurs participants, nous en avons déjà identifié une bonne moitié, car Caritas fait un travail de terrain au plus près des familles pour les accompagner vers l'autonomisation. Et je précise que nos formations sont ouvertes au grand public de toutes confessions.

Quels débouchés pour les apprenants ?

Les adultes qui ont suivi nos formations sont en majorité devenus des autoentrepreneurs. D'autres ont été embauchés par les hôtels du Nord et de la côte Ouest, notamment au sein des groupes Beachcomber et Le Méridien. Nous comptons aussi quelques embauches dans les pâtisseries dans le secteur de la grande distribution.

Comment les autoentrepreneurs issus de Canne en fleur se démarquent ?

Nous leur conseillons de suivre les tendances avec leurs produits mais aussi de se démarquer avec des recettes originales. Et l'attrait de la nouveauté paie auprès des consommateurs ! Par exemple, à Canne en fleur, nous collaborons avec le Food and Agricultural Research and Extension Institute pour organiser des formations spécifiques, comme dernièrement celle relative à la mise en valeur de la roselle (la fleur d'hibiscus), grâce au soutien de PwC et de Patgold.

Chaque promotion compte 13 apprenants de plus de 16 ans formés à la pâtisserie sous le regard attentif et rigoureux du chef Simon Carnel (au centre).

Nous travaillons aussi avec les apprenants pour limiter le gaspillage alimentaire, ce qui donne lieu à beaucoup de tests: confiture de giraumon ou de pommes d'amour pour diversifier la garniture des napolitains. Et à Canne en fleur, la créativité est sans limite ! Napolitains au tamarin, au piment... D'ailleurs, le 2 octobre, Canne en fleur sera présent avec un stand au Super U de Goodlands pour faire découvrir nos produits.

Le suivi de Caritas va donc au-delà de la période de formation ?

Oui, bien au-delà. Par exemple, nous accompagnons les participants à la formation dans leurs démarches. Par exemple, pour l'obtention du Business Registration Number ou du Food handler certificate. Les personnes sortent de là grandies sur plusieurs plans, avec également des cours d'entrepreneuriat proposés par la SME. Nous en accompagnons d'autres dans leur recherche d'emploi afin de les remettre debout.

Le mot de la fin ?

Je dirais que Rs 143 000 pour remettre debout 13 jeunes adultes et les lancer dans la vie active, cela ne représente relativement pas un «gros» investissement. Ces roupies vont changer des vies concrètement ! J'espère que les citoyens donateurs et les entreprises comprendront la portée de ce projet et son impact concret dans la vie des familles que nous soutenons. Quand une femme se lance dans la vie active ou ouvre son micro-business, ses efforts rejaillissent sur le foyer en entier, et notamment sur ses enfants. Merci pour le soutien du plus grand nombre à travers www.smallstepmatters.org.