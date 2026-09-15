Ethiopie: Le Conseil des ministres de l'IGAD fait le point sur les principaux développements et défis régionaux

15 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La 74e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD, qui s'est tenue aujourd'hui à Djibouti, a examiné les principaux développements et défis régionaux qui touchent la région.

Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Hadera Abera, a participé à cette session extraordinaire qui a examiné les principaux développements et défis affectant la région de l'IGAD.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont porté notamment sur la paix et la sécurité régionales, l'évolution de la situation en mer Rouge et à Bab el-Mandab, ainsi que sur les développements au Soudan, en Somalie et au Soudan du Sud, entre autres.

Une attention particulière a été accordée au rôle que l'IGAD peut jouer pour faciliter le dialogue, promouvoir des solutions politiques et soutenir la paix et la stabilité régionales.

La session a également examiné la situation financière et institutionnelle actuelle de l'IGAD, soulignant la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles, la viabilité financière et l'efficacité opérationnelle de l'organisation afin de lui permettre de s'acquitter plus efficacement de son mandat et de répondre aux nouveaux défis régionaux.

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