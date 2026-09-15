Sénégal: Plus de 37 000 emplois créés et 24 chaînes de valeur renforcées par le système des nations unis en 2025

Dakar — Le Système des Nations unies au Sénégal a contribué à la création de 37 240 emplois directs et verts et au renforcement ou au développement de 24 chaînes de valeur en 2025, selon son Rapport annuel 2025 dont les résultats ont été publiés mardi à Dakar.

Le nombre d'emplois créés dépasse ainsi la cible de 30 000 emplois fixée pour 2028, une performance que le rapport attribue aux efforts du Système des Nations unies au Sénégal en faveur de la création d'opportunités économiques pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées.

Le document relève toutefois un ralentissement de la dynamique en 2025, avec 2 593 emplois créés contre 34 645 en 2024, soit une baisse de 93 %.

La baisse s'explique notamment par des retards dans la mise en oeuvre de plateformes multifonctionnelles, des contraintes de trésorerie et des aléas climatiques, a précisé le document.

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S'agissant des chaînes de valeur, 24 sur une cible de 31 à l'horizon 2028 ont été renforcées ou développées, soit un taux de réalisation de 77 %, selon le rapport annuel du Système des nations unies au Sénégal.

Selon la même source, le renforcement de ces chaînes a permis aux producteurs, en particulier les femmes et les jeunes, d'accéder à des marchés plus rémunérateurs et de réduire les pertes post-récolte.

Le renforcement de ces chaines a aussi contribué à l'augmentation des revenus des ménages, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à une meilleure valorisation des produits locaux, d'après le document.

Dans le même domaine, le rapport fait état de 1 180 PME-PMI ayant développé des chaînes de valeur, sur une cible de 15 380 à l'horizon 2028.

Ces entreprises accompagnées ont introduit des innovations dans la transformation agroalimentaire, contribuant à la création d'emplois locaux et à l'amélioration de la qualité des produits, a souligné le rapport.

Le Système des Nations unies au Sénégal a signalé par ailleurs que 106 sociétés coopératives sur une cible de 180 sont désormais opérationnelles, soit 59 %.

Leur développement a favorisé la mutualisation des ressources, le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs et l'accès collectif aux intrants et aux équipements, a fait valoir le document.

Dans les recommandations, pour 2026, l'ONU prévoit notamment de stimuler la création d'emplois décents et verts à travers le développement de clusters agro-solaires et de plateformes multifonctionnelles.

Le Système des Nations unies au Sénégal entend également renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ainsi que la compétitivité des PME/PMI grâce au numérique et aux financements verts.

Ces interventions vont contribuer au développement de chaînes de valeur plus durables et à la création d'opportunités économiques dans les territoires prioritaires, a-t-il assuré.