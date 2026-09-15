Sénégal: Matam - Appel à une 'forte mobilisation' pour l'accueil de la flamme olympique

Matam — Le maire de la commune de Matam (nord), Mamadou Mory Diaw, a appelé, mardi, à une "forte mobilisation" pour l'accueil de la flamme olympique, le 6 octobre prochain.

"La forte mobilisation de toute la région de Matam est importante", a-t-il insisté, rappelant que cette étape constitue une occasion de valoriser l'image de la région et son potentiel culturel.

Mamadou Mory Diaw s'exprimait lors d'un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de l'accueil de la flamme olympique dans la région de Matam.

La réunion était présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement Tafsir Baba Anne

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M. Diaw a rappelé que l'étape de Matam ne concernait pas uniquement la capitale régionale, mais l'ensemble des 26 collectivités territoriales et des trois départements.

Il a appelé les collectivités territoriales, les élus, les organisations de jeunesse, les acteurs sportifs et culturels ainsi que les services déconcentrés de l'État à se mobiliser pour assurer le succès de l'événement.

"Nous souhaitons faire sortir l'image de la région de Matam au niveau international. C'est surtout ça. Et je pense que nous serons à la hauteur ", a-t-il dit.

L'accueil de la flamme sera marqué, le 6 octobre, par plusieurs activités culturelles, notamment des prestations folkloriques et du "yéla", un genre poétique et musical "pulaar", ainsi que la participation de troupes culturelles, selon M. Diaw.

L'édile de la ville a également annoncé la présence d'une délégation mauritanienne composée notamment de maires et de parlementaires, qui séjourneront à Matam pendant deux jours.

"La Mauritanie est un pays frère. De ce fait, quand on a ce genre d'activité, il faut qu'on les associe", a-t-il relevé.