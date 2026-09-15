Sénégal: Le Système des Nations unies a réalisé 'des progrès substantiels' au Sénégal en 2025

Dakar — Le Système des Nations unies a réalisé des progrès substantiels au Sénégal en 2025 notamment dans quatre axes stratégiques, à savoir la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, le capital humain et la protection sociale, les questions de gouvernance, a salué, mardi, sa coordonnatrice résidente, Aminata Maïga.

"Nous avons eu une action qui a été positive dans plusieurs domaines et plus particulièrement dans les quatre axes stratégiques, à savoir la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, le capital humain et la protection sociale, les questions de gouvernance", a-t-elle dit.

La fonctionnaire onusienne qui faisait la présentation du rapport annuel des résultats en 2025 a signalé que "des progrès substantiels" ont été faits dans la deuxième année de ce cadre de coopération entre le gouvernement du Sénégal et le Système des Nations unies.

Selon elle, un nouvel axe, à savoir "l'aménagement du territoire", a été rajouté pour refléter les priorités du gouvernement.

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"Cependant, il reste encore quelques défis (....) le taux d'exécution du nouveau pilier de l'aménagement du territoire (...) est un peu plus faible. Et c'est normal parce qu'il a du temps pour ajuster nos programmes", a t-elle souligné.

Elle a renseigné que l'ajustement du cadre de coopération à travers l'introduction de ce nouveau pilier a fait que le budget mobilisé a été exécuté à hauteur de 75 %.

"Nous avons disposé d'à peu près 123 millions de dollars pour la mise en oeuvre de ce cadre de coopération en 2025 (...). Sur les 123 millions, nous avons réussi à dépenser [près] de 92 millions, Ce qui nous donne un taux d'exécution de 75 %", a-t-elle relevé.

La coordonnatrice du Système des Nations unies a assuré que des correctifs seront apportés en 2026 concernant ce pilier avec le concours des autres agences soeurs telles que le PNUD, l'ONUDI, l'UNU-habitat.

En 2025, le Système des Nations Unies a mis l'accent sur les chaînes de valeur agricoles et la création d'emplois.

"Les résultats sont positifs au titre de l'emploi, nous avons déjà atteint et dépassé d'ailleurs l'objectif qu'on s'était fixé sur quatre ans. Nous sommes depuis 2024 à la création effective de 37 000 emplois", a indiqué la coordonnatrice du système des Nations unies au Sénégal.

Les agences des Nations unies sont sur une bonne dynamique pour la réalisation des objectifs pour le développement fixé.

"Donc c'est un peu dans cette dynamique que le système des Nations unies se projette et nous attendons donc avec impatience la revue conjointe de l'action de l'ensemble des partenaires que le gouvernement du Sénégal va organiser", a-t-elle fait valoir.

Pour les perspectives, Mme Maïga a évoqué l'accélération de l'emploi décent et vert, le renforcement du capital humain de la protection sociale

Aussi pour 2026, une attention particulière va être portée sur les territoires de Matam, Kolda, Sédhiou, Tambakounda et Ziguinchor.

"Nous sommes dans un processus vraiment de décentraliser nos actions en dehors du Dakar et pour le moment, nous avons des sites pilotes sur la Casamance et Matam pour se mettre ensemble et appuyer avec beaucoup plus de synergie ces territoires pour toucher davantage de femmes, de jeunes et de personnes handicapées", a-t-elle annoncé.