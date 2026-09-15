Sénégal: 'Police culturelle' - des policiers artistes à l'honneur le 10 octobre à Dakar

Dakar — L'Association de la presse culturelle du Sénégal (APCS) et la direction générale de la Police nationale organisent, le 10 octobre prochain, au Musée des civilisations noires de Dakar, une journée culturelle destinée à valoriser les talents artistiques des agents de police, a annoncé mardi le président de l'APCS, Alioune Badara Mané.

Dénommée "Police culturelle", l'initiative sera marquée par une exposition d'oeuvres réalisées par des policiers, des prestations musicales, une parade des ethnies, des performances de peinture, de slam et de poésie, ainsi qu'un espace littéraire.

"La Police nationale et l'Association de la presse culturelle du Sénégal s'associent pour organiser un événement intitulé 'Police Culturelle' pour donner de la lumière à tous ces artistes policiers qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer devant le grand public", a expliqué M. Mané lors d'une conférence de presse de présentation du projet.

Selon lui, l'initiative vise également à renforcer les relations entre la Police nationale et les populations, en montrant "une autre facette" de l'institution à travers les activités artistiques et culturelles de ses agents.

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"Les gens ont tendance à avoir des réflexions ou des idées négatives sur la police à cause de ses missions régaliennes, notamment le maintien de l'ordre. Mais la police, ce n'est pas seulement cela", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la Police nationale compte en son sein des agents pratiquant plusieurs disciplines artistiques, notamment la musique, la danse, le théâtre, la peinture et l'écriture.

La directrice artistique du projet, Sira Touré, a précisé que les activités débuteront à 10 heures et se poursuivront durant toute la journée.

"Ce sera toute une journée avec la Police nationale", a-t-elle indiqué, annonçant des expositions d'oeuvres réalisées par des policiers ainsi que plusieurs activités culturelles.

Elle a également fait état de la mise en place, à cette occasion, d'un dispositif permettant au public d'être informé ou orienté sur certaines démarches administratives relevant de la Police nationale, notamment celles liées à la carte nationale d'identité et au passeport.

Une "parade des ethnies" est également prévue dans l'après-midi. Elle mettra en scène des policiers portant des tenues traditionnelles afin de mettre en valeur la diversité culturelle représentée au sein de l'institution.

La programmation comprend aussi des prestations de peinture, de slam, de poésie et de musique, ainsi qu'un "live performance" au cours de la soirée.

Une cérémonie officielle est prévue à partir de 19 heures, en présence des autorités étatiques et des représentants des différents ministères impliqués dans l'organisation.

La manifestation sera clôturée par une soirée de gala au cours de laquelle des distinctions seront remises aux meilleurs artistes policiers.

"Il y a des rappeurs, des photographes, des peintres, des slameurs et des écrivains au sein de la Police nationale", a relevé Sira Touré, invitant le public à venir découvrir ces différents talents.

Le projet prévoit également un hommage à Laye Bamba Seck, ancien policier et figure emblématique de la musique sénégalaise, dont le parcours sera revisité à travers une séquence dédiée.

Pour Alioune Badara Mané, cet hommage participe de la volonté de valoriser les policiers qui ont contribué à la vie culturelle du pays.

Le président de l'APCS a salué l'accompagnement de la direction générale de la Police nationale et du ministère de l'Intérieur, ainsi que le soutien institutionnel du ministère de la Culture.

Il a appelé les partenaires à soutenir l'initiative, estimant que celle-ci "ne se fait pas pour la police", mais "pour toute la population sénégalaise".

L'événement entend ainsi offrir un cadre de rencontre entre les policiers artistes, les professionnels de la culture, les médias et le grand public autour de la création artistique et de la diversité culturelle.