Sénégal: Moustapha Guirassy - 'L'alphabétisation est une exigence de dignité sociale'

Saint-Louis — L'alphabétisation n'est ni une politique secondaire ni une action réparatrice mais une exigence de dignité, d'équité et de justice sociale, a déclaré, mardi, à Saint-Louis, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy.

"L'alphabétisation n'est ni une politique secondaire, ni une action réparatrice. Elle est une exigence de dignité, d'équité, de justice sociale et de souveraineté", a-t-il dit.

Il intervenait ce mardi à l'occasion d'une journée nationale de mobilisation organisée dans le cadre du "mois national de l'alphabétisation", sur le thème "L'alphabétisation, levier d'entrepreneuriat et d'employabilité pour une inclusion sociale et économique durable".

Dans son adresse, le ministre a indiqué qu'apprendre à lire, à écrire et à calculer demeure indispensable, mais cela ne suffit pas si les connaissances acquises ne permettent pas d'améliorer la vie quotidienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a par ailleurs souligné la nécessité de promouvoir les langues nationales, estimant qu'une alphabétisation ancrée dans les réalités économiques peut renforcer les capacités des femmes et soutenir leur autonomisation.

Adjointe au maire chargée de l'éducation, Fatou Diouf a magnifié, de son côté, l'importance que les plus hautes autorités accordent à l'alphabétisation et à l'inclusion, gage de développement.

Cette journée nationale de mobilisation est organisée par le ministère de l'Education nationale, en collaboration avec l'inspection d'académie (IA) de Saint-Louis.

Cette cérémonie a également enregistré la présence de l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Khoudia Lèye, du préfet du département, Maurice Latyr Dione, ainsi que d'autres autorités administratives et locales.

Le lancement officiel du "mois national de l'alphabétisation" s'est déroulé le 8 septembre dernier à Pikine, dans la banlieue dakaroise.