Sénégal: Diphtérie - Des prélèvements effectués sur 10 cas contacts à Bakel

Bakel — Le district sanitaire de Bakel est en attente des résultats des prélèvements effectués sur les dix personnes qui étaient en contact avec l'enfant de deux ans décédé récemment de la diphtérie, d'une famille vivant dans cette commune de la région de Tambacounda (est).

"Dès l'apparition du cas, on a fait des investigations. On a fait une visite à domicile auprès de la famille, qu'on a considérée comme des cas contacts. On a environ dix cas et on a fait des prélèvements qu'on a envoyés et on attend les résultats", a déclaré le docteur Momar Ndiaye, médecin au centre de santé de Bakel.

Il a précisé qu'il s'agit d'une famille malienne résidant à Bakel.

"Les cas contacts ont été mis sous antibiothérapie prophylactique pour 7 jours", a-t-il ajouté, avant de rassurer, dans un entretien avec l'APS, que le centre de santé suit la situation de "très près".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Une équipe a été mobilisée pour descendre dans les quartiers pour vacciner les enfants qui ne l'étaient pas et ceux qui étaient sous vaccinés. C'est le vaccin hexavalent qui protège les enfants de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de la poliomyélite, de l'hépatite B et des infections à Haemophilus influenzae", a-t-il indiqué.

Le centre de santé a également expliqué aux chefs de quartier ainsi qu'aux "Bajenu Gox" (marraines de quartier) la situation et les mesures à prendre pour empêcher l'apparition d'autres cas de diphtérie dans la zone, a-t-il fait savoir.

Un premier cas de diphtérie a été rapporté, le 5 septembre, dans la région de Tambacounda.

Le malade, un enfant de deux ans d'origine malienne, a finalement succombé à la maladie, ce qui porte le nombre de décès à 9 au niveau national.