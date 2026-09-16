Afrique: Consortium panafricain pour la paix - Les Africains invités à l'unité

Le coordonnateur général du Consortium panafricain pour la paix (CCP), le Dr Ernest Djomo Nounga, a invité le peuple africain à un sursaut de la conscience citoyenne et à la refondation du panafricanisme dans sa déclaration solennelle rendue publique le 13 septembre à Brazzaville.

Dans son message, Ernest Djomo Nounga plaide pour l'unité des peuples africains et l'éveil citoyen. Il les incite également à être maitres de leur avenir, car la paix qu'ils construisent n'est pas une paix de renoncement. « Ce n'est pas le silence des armes sous l'oppression, ni la stabilité de façade négociée dans les salons feutrés de la diplomatie d'ingérence. La paix que nous bâtissons est une paix de souveraineté, une paix de justice qui plonge ses racines dans le coeur, l'esprit et la dignité de chaque citoyen africain », a-t-il déclaré.

A cette occasion, le coordonnateur général a invité la population, notamment la jeunesse africaine, à l'éveil collectif car ils sont des architectes de renaissance africaine. Pour lui, ces jeunes ont l'énergie, le savoir technologique et la conscience politique qui doivent être mis au service de la stabilité des communautés. « Etre citoyen africain aujourd'hui, c'est refuser la manipulation, rejeter les divisions ethniques ou partisans et devenir un artisan quotidien de la bonne gouvernance et du dialogue social. La rue africaine ne doit plus être le théâtre du chaos mais le sanctuaire de la réflexion constructive et de l'exigence démocratique », a-t-il poursuivi.

Rappelant à la communauté africaine de trouver les solutions à ses problèmes quels que soient les domaines, les enfants de l'Afrique partagent un même destin. Ils doivent renforcer leurs alliances avec la diaspora historique pour que la voix des Afro-descendants pèse du monde et tout son poids économique et politique dans la marche du monde.

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Le Consortium panafricain pour la paix a assuré qu'il ne reculera devant aucun sacrifice pour porter ce message. Il continuera à installer leurs sentinelles de la paix à éduquer, à fédérer et à bâtir le réseau indestructible de conscience éveillée.

Au terme de ses propos, Ernest Djomo Nounga a invité les Africains à se lever, à unir leurs forces ainsi qu'à marcher avec fierté vers une Afrique unie, libre et éternellement en paix.