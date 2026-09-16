Sénégal: Patrick Vieira - Au-delà du parcours, des statistiques

Promu à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, suite à l'élimination prématurée des Lions, lors de la dernière Coupe du monde, le technicien franco-sénégalais, Patrick Vieira aura la lourde mission de positionner la sélection sénégalaise, dans le panthéon du football international. À travers l'analyse de ses statistiques sur les bancs de touche, cet article propose d'examiner les forces et les faiblesses du sélectionneur.

En 322 rencontres professionnelles, le technicien compte 120 victoires, 88 matchs nuls et 114 défaites, soit un taux de succès de 37,27 %.

C'est avec le New York City FC que Vieira a enregistré, de janvier 2016 au juin 2018, sa meilleure performance statistique. Aux États-Unis, son taux de victoire atteint 44,44 %, avec une équipe régulièrement présente dans les phases finales de la Major League Soccer.

Sur le banc de l'OGC Nice, du 1er juillet 2018 au 4 décembre 2020, Vieira présente un bilan de 35 victoires, 21 nuls et 33 défaites en 89 matches, soit un taux de 39,3 % de succès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Crystal Palace, Patrick Vieira a dirigé 74 matchs entre juillet 2021 et mars 2023. Son bilan, toutes compétitions confondues est de 22 victoires, 25 matchs nuls et 27 défaites, soit un taux de réussite de 29,7 %.

À la tête du RC Strasbourg, Patrick Vieira a dirigé le club lors de la saison 2023-2024, pour un total de 38 matches toutes compétitions confondues avec 13 victoires, 11 matchs nuls et 14 défaites, soit un taux global de réussite de Strasbourg 34,2 %.

À la tête du Genoa CFC, Patrick Vieira a dirigé 37 matchs entre novembre 2024 et novembre 2025. Son bilan, toutes compétitions confondues est le suivant : 10 victoires, 12 matchs nuls et 15 défaites soit un taux de réussite de 27,0 %.

Un nouveau chapitre dans la trajectoire de sa carrière

Une constante qui ressort des statistiques, il s'agit de la fréquence des matchs nuls. Ceux-ci représentent près de 27,3 % de l'ensemble des rencontres. Un indicateur qui traduit à la fois la capacité de ses équipes à résister à leurs adversaires, mais aussi une certaine difficulté à faire parfois basculer des rencontres en leur faveur.

Sur le plan tactique, Patrick Vieira a su au fil des évolutions et des adversaires façonné son identité de jeu. Le technicien privilégie généralement le 4-3-3 et le 4-2-3-1, avec la possibilité de s'appuyer sur un 4-1-4-1, en fonction du profil de l'adversaire et des joueurs à sa disposition.

Toutefois, c'est la première fois que Patrick Vieira prend les commandes d'une sélection nationale, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la trajectoire de sa carrière d'entraîneur. Un environnement sensiblement différent de celui des clubs, où le travail s'inscrit généralement dans un calendrier beaucoup plus étendu.

Avec une sélection nationale, le technicien franco-sénégalais de 50 ans, dispose d'une marge d'observation plus large. Une temporalité différente qui lui offre potentiellement du recul, pour évaluer les joueurs, affiner ses choix et construire progressivement son projet de jeu.