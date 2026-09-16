Cote d'Ivoire: René Aphing-Kouassi, ancien président de la Cour suprême, est décédé

L'ancien président de la Cour suprême, René François Aphing-Kouassi, est décédé le mardi 15 septembre 2026, des suites d'une longue maladie. Il avait 78 ans. Figure majeure de la magistrature ivoirienne, René Aphing-Kouassi aura consacré plusieurs décennies au service de la justice et de l'État. Magistrat de formation, il a occupé de hautes responsabilités administratives et politiques, notamment celles de ministre de la Défense et de président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg).

Né le 2 juillet 1948 à Abidjan, René François Aphing-Kouassi est père de six enfants. Il effectue ses études à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, avant de poursuivre sa formation à l'École nationale de la Magistrature de Paris avec un stage théorique.

Sa carrière judiciaire débute en septembre 1975 comme juge d'instruction à Man. Il est ensuite nommé substitut du procureur à Bouaké, avant d'exercer successivement comme juge de section à Odienné, Korhogo et Divo. Son parcours le conduit ensuite aux fonctions de procureur de la République près les tribunaux de première instance de Man (de 1981 à 1983), puis de Daloa (de 1983 à 1986).

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En 1986, il rejoint la Cour d'appel d'Abidjan en qualité de substitut général, fonction qu'il exerce jusqu'en 1993. Il devient ensuite le premier président de la Cour d'appel de Daloa (de 1993 à 1994). René Aphing-Kouassi poursuit son ascension au sein des institutions de la République. De 1994 à 1997, il est secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il retrouve ensuite la haute juridiction, où il exerce comme premier avocat général près la Cour suprême de 1999 à 2005.

Sa carrière prend une dimension politique lorsqu'il est nommé ministre de la Défense. Il occupe ce portefeuille de 2005 à 2007, dans une période particulièrement sensible de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire.

Après son passage au gouvernement, il retourne dans l'univers judiciaire et exerce les fonctions de premier avocat général près la Cour suprême de 2007 à 2012. Il est ensuite nommé inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires, de 2012 à 2013.

En septembre 2013, René Aphing-Kouassi prend la tête de la Haute autorité pour la bonne gouvernance. Il dirige cette institution jusqu'au 3 février 2015. En février 2015, il accède à l'une des plus hautes fonctions de la magistrature ivoirienne en devenant président de la Cour suprême. Il reste à la tête de cette institution jusqu'en avril 2020. Ses fonctions prennent fin dans le contexte de la mise en oeuvre de la nouvelle Constitution ivoirienne et de la réorganisation de l'architecture juridictionnelle du pays.