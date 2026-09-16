Afrique de l'Ouest: AES - La culture au coeur de l'intégration et du développement sahélien

Une étape historique a été franchie à Niamey avec l'ouverture, ce lundi 14 septembre 2026, de la réunion stratégique des ministres en charge de la culture de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

L'objectif de cette rencontre de haut niveau est de mutualiser les efforts et les connaissances pour faire de la richesse culturelle un puissant levier de développement économique et d'intégration communautaire au sein de l'espace confédéral.

La rencontre a réuni les ministres des trois pays membres (Sidi Mohamed Almahmoud du Niger, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo du Burkina Faso et Mamou Daffé du Mali ), accompagnés de leurs experts sectoriels.

Pendant cette session intensive, les délégations se sont planché sur la stratégie commune pour une refondation profonde de la culture au sein de l'AES et une feuille de route opérationnelle pour guider sa mise en oeuvre concrète sur le terrain. Les travaux se sont conclus par l'adoption d'un communiqué conjoint, scellant la vision unie des trois nations pour un Sahel fier, souverain et culturellement intégré.