Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 septembre 2026

revue de presse

Athlétisme - Nairobi accueillera les Championnats du monde 2029, une première pour le continent

Les Championnats du monde d’athlétisme se tiendront pour la première fois en Afrique en 2029. La capitale kényane, Nairobi, a été officiellement désignée mardi comme ville hôte de cette édition, apprend-on de nos confrères de TRT Afrika.

Le choix de Nairobi vient confirmer la place du Kenya parmi les grandes nations mondiales de l’athlétisme, notamment dans les épreuves de fond et de demi-fond. Malgré cette tradition sportive, le pays n’avait encore jamais accueilli les Championnats du monde, l’une des principales compétitions internationales de la discipline.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Organiser nos championnats en Afrique pour la première fois sera historique », a déclaré le président de World Athletics, Sebastian Coe, cité par la même source. Il a également souligné l’importance de l’athlétisme dans la culture sportive kényane. [Source allAfrica]

Amnesty exhorte l'Algérie à renoncer aux exécutions de condamnés à mort

Amnesty International a exhorté mardi le gouvernement algérien à renoncer à son projet de reprendre les exécutions pour les condamnés à mort.

L’idée est dans les tuyaux dans le pays d’Afrique du Nord depuis que le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné au ministre de la Justice de modifier le Code pénal afin d’imposer la peine de mort aux personnes qui provoquent des feux de forêt. La mesure concerne aussi les ''ravisseurs et agresseurs d’enfants''.

L’Algérie s’est engagée à condamner à mort les responsables des incendies qui ont coûté la vie à 12 personnes le mois dernier, selon le dernier bilan officiel. [Source Africanews]

Transferts des migrants : 728,6 milliards de dollars en 2025

Les transferts de fonds effectués par les migrants vers les pays à revenu faible ou intermédiaire ont atteint 728,6 milliards de dollars en 2025, confirmant leur poids croissant dans le financement des ménages et des économies rurales, selon un rapport du Fonds international de développement agricole (FIDA).728,6 milliards de dollars en 2025

Publié le 14 septembre 2026 sous le titre « Sending Money Home 2026 », le rapport indique que les envois de fonds ont presque doublé en dix ans, avec quelque 220 millions de migrants et membres de la diaspora soutenant financièrement près de 1,1 milliard de proches à travers le monde.

Le montant enregistré en 2025 représente plus de quatre fois l’aide publique au développement mondiale et dépasse les investissements directs étrangers destinés aux pays à revenu faible ou intermédiaire, souligne le document. [Source Apanews]

Fally Ipupa et Koffi Olomidé renouent le dialogue : Vers une réconciliation ?

Fally Ipupa et Koffi Olomidé se sont parlé au téléphone mardi 15 septembre. Confirmé par les équipes des deux artistes, cet échange intervient après plusieurs mois de tensions et pourrait ouvrir une nouvelle page dans leur relation.

Le dossier Fally Ipupa-Koffi Olomidé connaît un nouveau développement. Les deux artistes ont eu un échange téléphonique mardi 15 septembre, une information confirmée par leurs équipes respectives.

Selon plusieurs médias congolais, la conversation aurait duré plus d’une heure et porté notamment sur la musique congolaise ainsi que sur l’histoire du Quartier Latin International, l’orchestre fondé par Koffi Olomidé et qui s’apprête à célébrer ses 40 ans. La durée exacte de l’échange n’a cependant pas été confirmée directement par les deux artistes. [Source Africa Radio]

Mohammed ben Salmane au Caire : Une visite sous tension régionale

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est arrivé au Caire ce mardi 15 septembre 2026 pour une visite officielle, où il doit s’entretenir avec le président Abdel Fattah Al-Sissi. Cette rencontre intervient dans un contexte d’escalade militaire au Yémen, où les rebelles houthistes ont lancé une offensive éclair sur le détroit de Bab el-Mandeb et frappé plusieurs villes du sud de l’Arabie saoudite.

Selon le communiqué de la présidence égyptienne publié la veille, le programme de la visite prévoit un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, suivi d’une réunion élargie entre les délégations égyptienne et saoudienne. Les discussions porteront sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que sur un échange de vues concernant les évolutions régionales et internationales d’intérêt commun. Cette visite s’inscrit dans une séquence diplomatique intense entre Le Caire et Riyad, marquée par une série de consultations de haut niveau ces dernières semaines. [Source Africapresse]

Afrique du Sud : Washington restreint les visas de responsables accusés de discrimination envers les Blanc

Les États-Unis ont décidé de restreindre l’accès à leur territoire à des responsables et ressortissants étrangers que Washington juge impliqués dans des politiques discriminatoires en Afrique du Sud. Annoncée mardi 15 septembre par le secrétaire d’État Marco Rubio, la mesure vise notamment l’application de dispositions permettant, sous certaines conditions, une expropriation sans indemnisation.

Le gouvernement américain accentue sa pression diplomatique sur l’Afrique du Sud. Marco Rubio a annoncé une politique de restriction des visas fondée sur la section 212(a)(3)(C) de l’Immigration and Nationality Act, disposition permettant au secrétaire d’État de déclarer un ressortissant étranger inadmissible aux États-Unis lorsque sa présence est susceptible d’avoir de graves conséquences sur la politique étrangère américaine.

Le dispositif cible les personnes que Washington considère comme responsables ou complices de l’adoption ou de l’application de lois autorisant des saisies foncières sans indemnisation, des discriminations fondées sur la race ou des appels à une violence imminente contre des minorités ethniques ou raciales. [Source LSI Africa]

Le Sénégal alerte sur une épidémie de diphtérie qui sévit dans de nombreuses régions

Avec 9 décès et 76 cas recensés à ce jour, une épidémie de diphtérie sévit dans 11 des 14 régions du Sénégal, notamment la zone de Kédougou, dans l’Est. Les autorités sanitaires appellent à consulter rapidement un médecin dès les premiers symptômes de fièvre et à se faire vacciner.

Le premier cas de diphtérie au Sénégal date du 30 juillet dernier dans la zone de Kédougou. Sa localisation dans l’est du pays, non loin du Mali, laisse à penser qu’il s’agit d’une contamination transfrontalière.

Le Mali, la Mauritanie, mais aussi la Guinée font face à de nombreux cas de diphtérie depuis 2025, ce qui pourrait expliquer l’arrivée de la maladie dans le pays. [Source RFI]

Consortium panafricain pour la paix : Les Africains invités à l’unité

Le coordonnateur général du Consortium panafricain pour la paix (CCP), le Dr Ernest Djomo Nounga, a invité le peuple africain à un sursaut de la conscience citoyenne et à la refondation du panafricanisme dans sa déclaration solennelle rendue publique le 13 septembre à Brazzaville.

Dans son message, Ernest Djomo Nounga plaide pour l’unité des peuples africains et l’éveil citoyen. Il les incite également à être maitres de leur avenir, car la paix qu’ils construisent n’est pas une paix de renoncement.

« Ce n’est pas le silence des armes sous l’oppression, ni la stabilité de façade négociée dans les salons feutrés de la diplomatie d’ingérence. La paix que nous bâtissons est une paix de souveraineté, une paix de justice qui plonge ses racines dans le cœur, l’esprit et la dignité de chaque citoyen africain », a-t-il déclaré. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Spiro et Yadea s'allient pour accélérer la mobilité électrique en Afrique

L'opérateur africain de mobilité électrique Spiro, présent au Togo et dans plusieurs pays du continent, vient de signer un nouveau partenariat avec le géant chinois de la fabrication de deux-roues électriques, Yadea.

Cet accord renforce les capacités industrielles et technologiques de Spiro, qui pourra désormais intégrer les véhicules de Yadea dans son réseau d'échange de batteries, pour développer des modèles adaptés aux usages africains.

Concrètement, Spiro bénéficiera de motos électriques et de produits connexes fournis par l'opérateur chinois, renforçant ainsi son expansion sur le continent, dans un contexte marqué par la promotion de solutions de transport moins coûteuses et la volonté de réduire la dépendance aux carburants fossiles. [Source Togonews]

Au Gabon, la dette envers l’Etat des défunts pourrait poursuivre leurs héritiers

Le débat sur les 1 700 milliards de FCFA de débets réclamés par la Cour des comptes gabonaise prend une nouvelle tournure. Une partie de ce stock, accumulé sur une vingtaine d’années, concerne des débiteurs aujourd’hui décédés, posant la question de la transmission de la dette à leurs héritiers.

La Cour des comptes du Gabon envisage la possibilité de poursuivre les héritiers de débiteurs décédés pour recouvrer des créances publiques anciennes, a indiqué son premier président, Alex Euv Moutsiangou, dans un entretien à Gabon 1ère. Le magistrat s’appuie sur le principe successoral selon lequel un héritage transmet à la fois l’actif et le passif du défunt, y compris les dettes envers l’État. [Source Beninwebtv]