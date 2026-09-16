Soudan: Banque africaine de développement - Lancement du projet BOOST au pays

Le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim a souligné l'importance du lancement du projet BOOST de renforcement de la résilience des systèmes agroalimentaires au Soudan, à un moment décisif pour le redressement et la stabilité économique du pays. Il a estimé que la restauration des capacités de production et la consolidation de la sécurité alimentaire constituent le socle de la reprise économique.

Le projet, mis en oeuvre par la Banque africaine de développement sous la supervision du ministère des Finances, vise plus de 232 000 familles agricoles grâce à un financement de 87 millions de dollars sur quatre ans. Il devrait bénéficier à plus d'un million de personnes et permettre une production proche d'un million de tonnes métriques de céréales et de légumineuses.

Le ministre a indiqué que BOOST constitue un investissement dans l'alimentation, l'emploi et le développement rural, tout en appelant à une gestion transparente des ressources et à un suivi rigoureux des résultats. Il a également mis l'accent sur la valorisation de la chaîne de valeur agricole, la réduction des pertes après récolte, ainsi que l'implication des femmes et des jeunes.

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De son côté, le directeur pays de la Banque africaine de développement au Soudan, David Mothusi, a affirmé que ce lancement, le premier en présentiel à Khartoum depuis plus de trois ans, illustre la volonté commune de reconstruire les capacités productives et d'appuyer la relance économique du pays.