Sénégal: Retraite internationale - Édouard Mendy donne les raisons de son choix

Dans un entretien exclusif accordé à RFI, Édouard Mendy revient sur les raisons de sa retraite internationale à 34 ans. Le gardien sénégalais évoque une décision mûrement réfléchie, liée notamment à son parcours avec les Lions, aux blessures, à sa famille et à l'arrivée d'un nouveau cycle sous Patrick Vieira.

Édouard Mendy a choisi de tourner la page de la sélection sénégalaise après huit années consacrées aux Lions. Une décision qui, assure-t-il, ne doit pas être directement liée à l'élimination du Sénégal au Mondial 2026. Sa réflexion, explique-t-il, avait commencé bien avant.

« Ma réflexion a commencé dès la dernière CAN, celle qui s'est tenue au Maroc », confie le gardien d'Al-Ahli dans cet entretien accordé à RFI. Après deux Coupes du monde, trois participations et demie à la CAN et deux titres continentaux, Mendy estime avoir rempli la mission qu'il s'était fixée avec la sélection.

« Quand on se pose toutes ces questions-là, qu'on y ajoute des paramètres plus familiaux, on se dit que c'est le moment de dire stop, de se regarder dans le miroir, de se dire qu'on a tout donné et que la mission a été accomplie », explique-t-il.

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L'arrivée de Patrick Vieira sur le banc des Lions l'a toutefois amené à prolonger sa réflexion. Les deux hommes ont échangé longuement au téléphone. Le nouveau sélectionneur lui a présenté son projet et le rôle qu'il souhaitait lui confier. Mendy a également exposé sa propre vision avant de prendre sa décision définitive. « J'ai décidé de ne pas prendre part à ce projet, parce que je pense que cela aurait été un peu égoïste de ma part de commencer quelque chose que je n'allais pas forcément finir », justifie-t-il.

Le gardien sénégalais évoque également les blessures qui ont jalonné sa carrière internationale. Doigt cassé en 2019, côte fracturée quelques années plus tard et, plus récemment, blessure au genou lors du Mondial 2026 : ces éléments ont compté dans sa réflexion, sans en constituer la raison principale. « Ça n'a pas été le paramètre principal, mais ça reste quelque chose à prendre en compte », précise-t-il.

Mendy insiste surtout sur la nécessité de laisser le nouveau groupe démarrer pleinement un cycle avec Patrick Vieira. « C'était plus honnête de laisser ce nouveau groupe, et notamment les gardiens, débuter pleinement cette compétition dès le premier match », estime-t-il.

Jërëjëf Sénégal 🇸🇳 pic.twitter.com/fNqsbswz60

-- Edouard Mendy (@edou_mendy_) September 13, 2026

S'il reconnaît que l'élimination du Sénégal au Mondial 2026 constitue un « échec » au regard des attentes, il assure que cet épisode n'a pas déterminé son choix. « Ma décision est propre, réfléchie, sans influence extérieure. C'était important pour moi de choisir ma fin à tête reposée, avec lucidité », affirme-t-il.

Avec 59 sélections, deux Coupes du monde et deux sacres continentaux, Édouard Mendy quitte ainsi les Lions après avoir notamment contribué aux deux titres remportés en 2022 et 2025. Pour lui, le premier sacre continental reste toutefois le souvenir le plus fort de son parcours international.