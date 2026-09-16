À une semaine des élections législatives du 23 septembre, au Maroc, les partis multiplient les promesses. Le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Rassemblement national des indépendants (RNI), deux des principales formations du royaume, ont ainsi annoncé leur intention de porter le salaire minimum à 5 000 dirhams (environ 450 euros), soit une hausse de plus de 30 %. Une proposition forte, irréaliste même pour certains observateurs, mais qui ne répond pas complètement aux attentes des électeurs, particulièrement des jeunes, les plus touchés par la précarité et le sous-emploi.

Dans la médina de Casablanca, un quartier populaire, Mohammed travaille dans un minuscule salon de coiffure, à peine rafraîchi par un ventilateur. À 30 ans, il partage encore son appartement avec trois autres personnes. « Je vis comme si j'étais étudiant. On est quatre dans mon appartement, deux par chambre, on n'a aucune intimité, on manque de beaucoup de choses. Mon salaire ne suffit pas si je veux me marier ou faire des projets », raconte-t-il.

Pour Mohammed, l'augmentation annoncée du salaire minimum est loin d'être suffisante. Entre 2012 et 2024, le pouvoir d'achat a connu un net ralentissement, progressant de seulement 1,6 % par an en moyenne, selon le Haut-Commissariat au Plan. « Avec moins de 1 000 euros, tu ne peux rien faire à Casablanca, alors avec 450 euros... Si tu veux louer un appartement, si tu veux te payer des choses, ça ne sera pas suffisant », estime le coiffeur.

Mohammed n'ira pas voter le 23 septembre. Tout comme Hamza, la vingtaine, rencontré à quelques mètres de là, sur une petite place. Vidéaste freelance, le jeune homme doit composer avec des revenus très irréguliers. « Ça ne te permet pas d'atteindre la vie digne dont tu rêves car tu ne travailles pas toute l'année. Tu peux bosser un mois et ne plus avoir d'activité pendant quatre mois. Ce n'est pas stable », explique-t-il.

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Des jeunes à distance des élections

Au-delà de ses difficultés professionnelles, Hamza dit ne pas se reconnaître dans l'offre politique actuelle : « Je ne m'intéresse pas aux élections. Je pense qu'il y a des gens qui veulent changer les choses dans ce pays, mais ils n'arrivent pas jusqu'à nous et on n'accède pas à eux. »

Un désintérêt qui se retrouve dans les chiffres officiels : les 18-34 ans représentent seulement 19 % des inscrits sur les listes électorales, contre 27 % du corps électoral en 2021.