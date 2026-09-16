Mali: Un riche homme d'affaires malien victime du cambriolage au palace parisien Plaza Athénée

En France, un audacieux cambriolage a eu lieu dans l'un des plus somptueux hôtels parisiens. Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre, deux individus se sont introduits dans l'une des chambres du palace en escaladant la façade. Ils seraient repartis avec un butin de près d'un million d'euros selon la victime du cambriolage dont on connait à ce jour l'identité.

Il s'appelle Oumar Gambi. Plus connu sous le nom de Barouni Gambi, l'homme âgé de 39 ans est un entrepreneur malien célèbre dans son pays et la victime de ce cambriolage au Plaza Athénée. Il est également connu comme étant un proche du président congolais Denis Sassou-Nguesso.

Selon les déclarations de l'homme d'affaires, les cambrioleurs lui ont dérobé plusieurs bijoux et une montre de luxe d'une valeur estimée à plus de 630 000 euros, soit un montant total de près d'un million d'euros de préjudice.

Son entourage complice ?

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Au Congo, son pays d'accueil, l'entrepreneur malien aurait des activités dans le négoce de pétrole, mais aussi dans l'immobilier. En 2023, il crée Global Holding à Brazzaville, une structure de service, et l'année d'après, il met sur pied à Paris une société civile immobilière.

O-G, comme l'appellent ses proches, n'a pas souhaité réagir à cette affaire, mais selon une de ses connaissances, il serait convaincu qu'un membre de son entourage, qui savait dans quel hôtel il logeait à Paris, serait complice de ce vol.

Une enquête est en cours, menée par la brigade de répression du banditisme. Mais à l'heure actuelle, les voleurs n'ont toujours pas été interpellés.