Comores: L'université face à l'afflux de nouveaux étudiants

Aux Comores, les bons résultats au bac mettent à rude épreuve l'Université des Comores (UDC), qui s'apprête à vivre une rentrée sous forte pression. Près de 6 000 nouveaux étudiants se sont préinscrits cette année, dans un établissement qui en comptait déjà plus de 11 000. Face à cet afflux, le ministère de l'Éducation envisage plusieurs solutions provisoires, dont le recours à des foyers communautaires pour accueillir certains cours. Une proposition qui suscite le débat, alors que plusieurs sites universitaires sont encore en chantier.

Entre l'urgence d'accueillir les nouveaux bacheliers et les conditions d'enseignement, la rentrée, prévue vers la fin septembre, s'annonce difficile. La proposition de délocalisation des cours, annoncée par le ministre de l'Éducation, ne fait pas l'unanimité. Pour le Dr Hassane Youssouf, enseignant à l'UDC, l'urgence actuelle révèle un problème d'anticipation.

Il estime que les bâtiments envisagés posent des problèmes d'acoustique et d'organisation : « C'est vraiment regrettable si, 20 ans après, on parle de foyers. Si on disperse ces étudiants-là à Nvouni, à Mkazi, à Mapvingouni, au Foyer des femmes, c'est la cacophonie. Même la gestion serait chaotique. Gouverner, c'est anticiper, gérer, c'est prévoir. Ce n'est pas une situation qui se présente aujourd'hui. Certes, il y a des salles que l'on construit, mais même ces salles-là, une fois construites, ne pourraient pas prendre en charge cet effectif-là. »

Plusieurs pistes étudiées

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Une critique que le ministère relativise. Saïd Soulé Saïd, secrétaire général du ministère de l'Éducation, assume plutôt le choix de ne pas adapter les admissions aux seules capacités d'accueil de l'Université. « Vous imaginez la situation selon laquelle on dit que nous accueillons tout simplement 11 000 étudiants ? Le reste va aller où, parce qu'on n'a pas une deuxième université ? Nous sommes en train de travailler sur les infrastructures internes de l'Université, mais, comme je l'ai dit, on n'est pas en mesure de pouvoir limiter le nombre d'étudiants entrant en fonction de nos capacités », affirme-t-il.

Autre piste étudiée : faire cohabiter temporairement étudiants et lycéens au lycée de Moroni, dont le ministère affirme que les capacités d'accueil ont récemment augmenté. Les foyers, eux, n'ont pas encore été retenus. Le ministère indique être toujours au stade des consultations avec les communautés.