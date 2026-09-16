Cote d'Ivoire: Avec la retraite de Seko Fofana, une page se tourne chez les Éléphants

Seko Fofana, a annoncé lundi à 31 ans sa retraite internationale. Le Prix Marc-Vivien Foé 2022 a marqué de son empreinte la sélection ivoirienne.

Après 9 ans, 35 matchs avec la sélection ivoirienne et une CAN mémorable remportée à domicile en février 2024, le milieu de 31 ans, ne portera plus la tunique orange des Éléphants. Il reste notamment l'auteur du tout premier but inscrit lors de l'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau.

« Je resterai toujours le premier supporter des Éléphants »

L'ancien Lensois a choisi de « tourner la page », comme il l'indique sur Instagram. « C'est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j'ai eu la chance de me battre pour mon pays, a écrit le joueur. Gagner le plus beau trophée du continent, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé pour moi, et ce sera des souvenirs gravés à jamais pour des millions d'Ivoiriens. Je resterai toujours le premier supporter des Éléphants, hâte de voir cette nouvelle génération écrire son histoire. Le talent ne manque pas chez nous ».

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Dans les rues de la capitale ivoirienne, on a volontiers commenté son départ. « Dans la suite de son impact en club, à Lens, il a été un joueur majeur pendant la CAN qu'on a remportée. Et lorsqu'on était mené, il a été en quelque sorte dans les situations de révolte qui ont amené l'équipe à pousser. Mais par la suite, après la transition qu'il a faite en Arabie Saoudite, il était quasiment sur la fin », confie un supporter ivoirien au micro de notre correspondant à Abidjan Moh Lameen Sy Savané.

Les supporters fiers de lui

« Il a beaucoup apporté à la sélection de Côte d'Ivoire par sa façon de jouer, dit un autre fan des Éléphants. S'il prend aujourd'hui sa retraite internationale, ce n'est pas mauvais. Ce que je retiens de lui, ce sont ses frappes de balle instantanées qui font souvent des merveilles. Parce que dans le football il faut souvent surprendre les gardiens. Il a ce petit truc qui apporte beaucoup de joie aux supporters que nous sommes. C'est de fort belle manière qu'il part et c'est tout à son honneur ».

En annonçant sa retraite internationale à seulement 31 ans, le milieu ivoirien a néanmoins surpris quelques supporters de son pays. C'est le cas Daniel qui estime qu'il y a des joueurs bien plus âgés que lui encore en sélection. « Je pense qu'il veut, peut-être, donner la chance aux plus jeunes. Mais il a encore sa place, même si par moment il déçoit », dit-il.

Passé par toutes les équipes de France de U16 à U19, le natif de Paris avait fait le choix de la Côte d'Ivoire en 2017. Mais alors qu'il s'engage avec Lens en 2020 où il va réellement exploser, il choisit de faire une croix sur la sélection pour privilégier son club. Il refuse alors de jouer la CAN 2021 (jouée en 2022) au Cameroun.

Pilier du milieu ivoirien

Seko Fofana fait son retour en septembre 2022 avant de disparaître à nouveau pendant un an. En septembre 2023, après son transfert du RC Lens vers al-Nassr, il annonce finalement un nouveau retour avec les Éléphants et son envie de jouer la CAN 2024 à domicile. Il est alors le pilier du milieu ivoirien, avec Franck Kessie et Jean-Michaël Seri lors de cette CAN étourdissante pour le peuple ivoirien.

Seko Fofana a inscrit sept buts sous le maillot des Éléphants. Il a participé au dernier Mondial. Il a été titulaire lors du premier match lors de la victoire contre l'Equateur(1-0). Il est entré en jeu lors de la défaite contre l'Allemagne (2-1) et n'a pas rejoué ensuite. La Côte d'Ivoire a été éliminée par la Norvège (2-1) en 16e de finale.

Passé par Udinese, Lens et l'Arabie saoudite, Seko Fofana évolue actuellement à Porto, prêté par Rennes.