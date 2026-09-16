Sénégal: Edouard Mendy - 'C'est le moment parce que la mission a été accomplie'

Dakar — Le gardien de but sénégalais Édouard Mendy a expliqué sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale à 34 ans par le "sentiment du devoir accompli" et la volonté de laisser la place à une nouvelle génération de joueurs.

Dans un entretien accordé à RFI, le portier d'Al-Ahli en Arabie Saoudite a indiqué que sa réflexion avait commencé après la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), organisée au Maroc, où le Sénégal a remporté son deuxième titre continental.

"J'ai eu le privilège de jouer deux Coupes du monde, de participer à trois CAN, la première (2019), malheureusement, je me suis cassé le doigt, d'en remporter deux, d'incarner ce rôle de grand frère, d'être dans la transmission pour préparer la génération présente mais aussi future."

"Quand on se pose toutes ces questions-là, qu'on y ajoute des paramètres plus familiaux, on se dit que c'est le moment de dire stop, de se regarder dans le miroir, de se dire qu'on a tout donné et que la mission a été accomplie", a-t-il déclaré.

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Mendy, qui compte 59 sélections avec les Lions, a notamment évoqué ses huit années passées en équipe nationale, ses deux participations à la Coupe du monde et ses trois participations et demie à la CAN, ainsi que les deux titres continentaux remportés en 2022 au Cameroun et au Maroc en 2026.

Il a également souligné le poids des blessures dans son parcours, citant notamment une fracture au doigt en 2019 et une côte cassée quelques années plus tard.

"Les blessures et la condition physique ont évidemment fait partie des paramètres de ma décision", a-t-il expliqué, tout en précisant que cet aspect n'a pas constitué le principal motif de son retrait.

Le gardien sénégalais a par ailleurs révélé avoir échangé longuement avec le nouveau sélectionneur Patrick Vieira avant d'officialiser sa décision. Celui-ci lui avait présenté son projet et le rôle qu'il souhaitait lui confier au sein de la sélection.

Après réflexion, Mendy dit avoir choisi de ne pas intégrer ce nouveau cycle, estimant qu'il aurait été "un peu égoïste" de commencer un projet qu'il n'était pas certain de pouvoir terminer.

"C'était plus honnête de laisser ce nouveau groupe, et notamment les gardiens, débuter pleinement cette compétition dès le premier match", a-t-il indiqué.

Édouard Mendy assure enfin que sa décision n'est pas liée aux polémiques ayant entouré la préparation du Sénégal au Mondial 2026. Il affirme avoir fait son choix "à tête reposée, avec lucidité", indépendamment des événements survenus autour de la sélection.