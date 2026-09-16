Sénégal: L'Assemblée nationale ouvre sa troisième session extraordinaire de l'année, vendredi

15 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La troisième session extraordinaire de l'année de l'Assemblée nationale s'ouvre vendredi à 10 heures, a annoncé l'institution parlementaire mardi.

"Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de la convocation de la troisième session extraordinaire dont l'ordre du jour a été arrêté, et l'ouverture fixée au vendredi 18 septembre 2026, à 10 heures", lit-on dans un communiqué rendu public mardi par l'institution parlementaire.

Le bureau a annoncé également avoir adopté "l'arrêté de Bureau relatif aux dépenses spéciales", ajoute le texte.

La première session extraordinaire 2026 avait pour ordre du jour l'examen de trois projets de loi et huit propositions de loi, dont une relative aux régimes juridiques des crédits spéciaux.

Le deuxième session extraordinaire, à l'initiative de l'Exécutif, portait sur la tenue de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, le 8 septembre dernier.

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