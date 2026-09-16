Sénégal: Le HCDS propose des conseils territoriaux de dialogue social pour accompagner l'Acte IV de la décentralisation

Mbour — Le président du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Khaly Seck, a fait mardi à Saly (Mbour) une proposition visant à créer des conseils territoriaux du dialogue social dans les huit zones économiques prévues par l'Acte IV de la décentralisation.

Cette proposition a été formulée à l'ouverture de la 44e Assemblée plénière du HCDS, portant sur le thème "Le dialogue des territoires dans le contexte de l'Acte IV de la décentralisation".

Selon M. Seck, ces conseils territoriaux devraient constituer des instances tripartites de proximité associant les représentants de l'État, des travailleurs et des employeurs, afin de renforcer le dialogue social au niveau territorial.

"Les pôles territoriaux de l'Acte IV de la décentralisation constituent une opportunité structurelle pour ancrer des instances de dialogue territorial dans chacune des huit zones économiques que dessine la réforme", a-t-il déclaré.

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Il a expliqué que ces instances auront notamment pour missions de prévenir les conflits à l'échelle territoriale, de contribuer à la co-construction des politiques de développement local et d'assurer le suivi du Pacte national de stabilité sociale et de croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025.

Khaly Seck estime que l'Acte IV de la décentralisation ne saurait atteindre ses objectifs sans une implication effective des organisations syndicales et patronales dans la gouvernance des territoires.

"Une réforme territoriale ne réussit pas uniquement par la qualité de ses textes. Elle réussit lorsque les acteurs comprennent sa finalité, discutent de ses conséquences et participent à sa mise en oeuvre", a-t-il souligné.

Le président du HCDS a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de renforcer les ressources des collectivités territoriales, d'améliorer leurs capacités techniques et humaines et de consolider les mécanismes de financement de la décentralisation.

Il a indiqué que les hautes autorités travaillent notamment à une augmentation progressive des ressources transférées aux collectivités et à une modernisation de la fiscalité locale.

Khaly Seck a également précisé que la vocation des futurs conseils territoriaux du dialogue social se résume en trois verbes : "prévenir, construire, vérifier". "Ces principes, dit-il, doivent guider l'action du dialogue social dans les territoires".