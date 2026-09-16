Sénégal: ODD5 - 75% des indicateurs sur l'égalité des sexes sont renseignés

Les indicateurs de l'ODD5 (Objectifs de développement durable) axés sur l'égalité entre les sexes sont renseignés à hauteur de 75% au Sénégal, a révélé, mardi à Dakar, Fanta Sow, cheffe de l'agence ONU femmes au Sénégal.

Elle faisait un point sur le travail effectué par sa structure dans l'accompagnement de l'État du Sénégal pour l'atteinte de ses objectifs fixés à l'horizon 2030.

À l'en croire, des efforts louables ont pu être notés dans les domaines de la discrimination à l'égard des femmes, des violences faites aux femmes et aux filles, du travail domestique et des soins non rémunérés, de la participation et du leadership des femmes, de l'autonomisation économique, de la santé, des droits sexuels et reproductifs, ainsi que des politiques de financement de l'égalité.

Selon Mme Sow, "c'est une avancée majeure, ce qui signifie que le Sénégal dispose davantage d'informations sur l'égalité entre les femmes et les hommes".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cheffe d'agence d'ONU femmes renseigne que les Nations unies travaillent en étroite collaboration avec les institutions nationales, en vue de produire des données fiables, de renforcer les compétences nécessaires pour les analyser et surtout à faire en sorte qu'elles éclairent les politiques publiques.

Pour étayer ses propos sur l'importance des enquêtes, elle a pris l'exemple des violences faites aux femmes et aux filles. Elle a également comparé l'emploi des femmes à celui des hommes, ainsi que la répartition des soins et des travaux domestiques non rémunérés.

Fanta Sow estime que "dans les deux cas, la donnée rend visible une réalité et donne aussi aux décideurs des éléments concrets".

Ces progrès reposent sur le travail conjoint de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), de la Direction de l'équité et de l'égalité de genre, du ministère de la Famille, des ministères sectoriels et de l'ensemble des partenaires.

Selon elle, la contribution du système des Nations unies vise à renforcer durablement la présence sociale des femmes.

"Cet effort a nourri également la revue nationale volontaire du Sénégal, qui a permis de mieux développer les projets de l'ODD5, d'opérer les lacunes statistiques et d'ouvrir un dialogue sur les obstacles qui persistent", a-t-elle expliqué.

La fonctionnaire des Nations unies considère que ces données ne montrent pas seulement le nombre d'indicateurs renseignés, mais qu'elles aident à comprendre où les avancées restent insuffisantes et quelles décisions peuvent les accélérer.

Le rapport annuel permet de mesurer "mieux certaines inégalités qui, auparavant, restaient dans l'ombre".

"Nous avons besoin de données plus détaillées pour voir les différences entre territoires et également connaître la situation des femmes, des hommes et des filles selon leur âge ou leur handicap, a encore fait valoir Mme Sow.

Pour elle, ces connaissances influencent réellement les priorités des bénéficiaires.

"Le chiffre de 75% mesure notre capacité croissante à voir les inégalités, notre responsabilité commune est désormais de traduire cette connaissance en réponses concrètes puis de mesurer les changements obtenus", a-t-elle conclu.