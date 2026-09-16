Sénégal: Tambacounda - Mamadou Lamine Dianté s'engage à renforcer les services de la Fonction publique

Tambacounda — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a assuré mardi à Tambacounda (est) que des mesures seront prises pour renforcer le personnel des services régionaux relevant de ce département ministériel.

"Des mesures seront prises pour renforcer le personnel afin d'améliorer la performance des services régionaux", a-t-il dit lors d'une visite des services régionaux relevant du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

En compagnie de l'adjointe au gouverneur de Tambacounda chargée du développement Diarriayatou Ndiaye, il a visité les locaux de l'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale et du Bureau relais du service public.

Le ministre a souligné que cette visite lui a permis de découvrir les difficultés auxquelles les agents du Bureau relais et de l'Inspection régionale du travail sont confrontés.

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Selon lui, "la première difficulté à signaler c'est l'insuffisance du personnel".

"À titre d'exemple, au Bureau relais du service public, nous n'avons qu'un seul agent et deux techniciens au niveau de l'Inspection régionale du Travail, malgré la densité des entreprises et la taille de la région de Tambacounda", a-t-il relevé.

M. Dianté a également rapporté un déficit de matériels de travail en plus des contraintes en ressources humaines.

Le ministre, a, en dépit de ces difficultés et de la faiblesse des moyens humains, matériels et financiers, tenu à saluer "le travail exceptionnel" réalisé par les services du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Il a salué aussi le niveau de préparation des services concernés en vue de l'application des nouveaux codes du travail et de la sécurité sociale, mais également en perspective du développement du marché du travail grâce aux projets de l'Etat.

"Nous avons trouvé à l'Inspection régionale du travail des agents qui anticipent ces réformes majeures du marché du travail pour positionner véritablement l'administration du travail", a-t-il encore souligné.

Il a rappelé que le devoir de la tutelle est d'accompagner toute cette dynamique en accord avec le gouverneur de la région de Tambacounda.

Le préfet du département de Tambacounda Alioune Badara Mbengue et des agents des services de l'État relevant de ce ministère ont pris part a cette visite de de travail.