Sénégal: Cultures urbaines et industries créatives - 64 millions de FCFA de subventions aux acteurs des régions du Nord

Saint-Louis — Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) a octroyé, au titre de l'année 2026, des subventions d'une valeur de 64 millions de francs CFA aux porteurs de projets de l'axe nord, regroupant les régions de Saint-Louis, Louga et Matam.

Les bénéficiaires ont reçu leurs subventions, mardi, des mains du secrétaire général du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, Jean Benoît Bakhoum

Il a indiqué que cette initiative vise à renforcer les capacités des acteurs et contribuer au développement économique des cultures urbaines et des industries créatives.

M. Bakhoum a demandé à chaque bénéficiaire à une gestion rigoureuse de cette subvention.

Le FDCUIC prévoit, pour l'ensemble des porteurs de projets culturels du pays, une enveloppe globale de 570 millions de francs CFA.

À l'issue de l'appel à projets pour l'année 2026, au total 244 programmes ont été retenus parmi 855 dossiers déposés, renseigne une note conceptuelle sur le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives.