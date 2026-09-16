Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse généralisée des indices phares de la bourse ce mardi 15 septembre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 15 septembre 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une baisse généralisée.

L'indice BRVM composite a ainsi cédé 0,53% à 552,96 points contre 555,90 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a enregistré un repli de 0,43% à 267,83 points contre 268,98 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il s'est replié de 0,73% à 200,55 points contre 202,03 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal a baissé de 0,57% à 405,35 points contre 407,68 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,51 % à 222,62 points contre 223,77 points la veille.

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Au niveau des indices sectoriels, à part l'indice BRVM Energie (plus 2,20% à 187,18 points) et l'indice BRVM Télécommunication (plus 0,01% à 144,62 points), tous les indices sont en baisse. Les baisses les plus importantes sont celles des indices BRVM Industriels (moins 2,24% à 227,44 points), BRVM Services Publics (moins 1,30% à 290,53 points) et BRVM Services Financiers (moins 1,02% à 257,16 points).

La valeur des transactions s'est établie à3,318 milliards de FCFA contre 2,997 milliards de FCFA le lundi 14 septembre 2026, soit une hausse de 321 millions.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 113,498 milliards, avec une réalisation passant de 21 436,335 milliards de FCFA la veille à 21 322,837 milliards de FCFA ce mardi 15 septembre 2026.

Celle du marché des obligations est par contre en hausse de 3,965 milliards, s'établissant à 12 716,941 milliards de FCFA contre 12 712,976 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,20% à 2 910 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (plus 2,81% à 13 885 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 1,55% à 2 300 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 1,24% à 24 500 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 1,23% à 3 285 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BICI Côte d'Ivoire (moins 5,95% à 31 050 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,95% à 3 085 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 4,23% à 4 980 FCFA), BOA Niger (moins 3,86% à 5 360 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,34% à 2 750 FCFA).