Cote d'Ivoire: Man - Un exercice de combat en montagne mobilise les Forces armées jusqu'au 18 septembre

15 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Les populations de Man et des localités environnantes sont appelées à faire preuve de sérénité. Un exercice de combat en montagne est actuellement mené par les Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI), du lundi 7 au vendredi 18 septembre 2026, dans la région de Man.

L'information a été rendue publique par l'État-Major général des Armées dans un communiqué signé, le 7 septembre à Abidjan, par le Général d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major général des Armées.

Selon le communiqué, cet exercice s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles en milieu vertical du Bataillon d'Infanterie de Montagne (BIM). Il vise ainsi à permettre aux militaires de développer et de consolider leurs aptitudes dans un environnement montagneux, caractéristique de l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Durant la période de l'exercice, les habitants de Man et des localités voisines pourraient être témoins de plusieurs mouvements liés aux opérations militaires. Il s'agit notamment de déplacements de troupes, de véhicules et d'aéronefs militaires.

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Les autorités militaires préviennent également que certaines activités pourraient occasionner des nuisances sonores. Ces manifestations pourraient surprendre les populations, notamment en raison du passage d'aéronefs ou de mouvements de véhicules militaires.

Face à ces éventuels désagréments, l'État-Major général des Armées présente ses excuses aux populations de Man. Il assure toutefois que les dispositions nécessaires ont été prises afin de permettre aux habitants de vaquer librement à leurs occupations et ce, en toute sécurité.

Le communiqué invite donc, en filigrane, les populations à ne pas assimiler ces mouvements à une situation opérationnelle réelle. L'exercice constitue une activité de préparation des forces destinée à améliorer leur efficacité dans les interventions en milieu montagneux.

Prévu du 7 au 18 septembre 2026, cet entraînement concerne ainsi un environnement particulièrement adapté aux missions du Bataillon d'Infanterie de Montagne. Pendant cette période, les habitants devront simplement tenir compte des mouvements militaires annoncés et des éventuelles nuisances sonores.

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