Afrique: JO 2026-Foot - Les Léopards Dames face aux Éléphantes de la Côte d'Ivoire le 09 octobre à Lubumbashi

15 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards dames de la République démocratique du Congo accueilleront les Éléphantes de la Côte d'Ivoire le vendredi 9 octobre à 15h30 au stade TP Mazembe de Lubumbashi. La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé la tenue de cette rencontre comptant pour le match aller du tour préliminaire du Tournoi olympique de football féminin Los Angeles 2028, zone Afrique.

Pour diriger cette affiche, la CAF a désigné un quatuor arbitral ougandais. Diana Murungi officiera comme arbitre centrale. Elle sera assistée de ses compatriotes Jane Mutonyi et Babrah Nayebare, respectivement arbitres assistantes 1 et 2. Josephine Nantongo assurera les fonctions de quatrième arbitre.

La Camerounaise Jeanne Ekoumou a été nommée commissaire du match, tandis que sa compatriote Gaëlle Deborah Enganamouit occupera le rôle d'inspectrice des arbitres.

Un défi important pour les Léopards dames

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Les Léopards dames seniors devront aborder ce rendez-vous avec sérieux afin de prendre une option sur la qualification dès le match aller. Sous la direction du sélectionneur Pamphile Mihayo Kazembe, la sélection congolaise aura pour objectif de s'imposer à domicile avant la manche retour.

Cette double confrontation face à la Côte d'Ivoire constitue une étape importante dans la course à une place au Tournoi olympique de football féminin de Los Angeles 2028. Les Congolaises espèrent profiter de l'avantage du terrain et du soutien du public de Lubumbashi pour lancer leur campagne sur une note positive et poursuivre leur rêve olympique.

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