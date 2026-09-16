Afrique: Eliminatoires CAN U23 - Guy Bukasa publie une liste de 30 Léopards pour la double confrontation face à la Mauritanie

15 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards U-23 de la République démocratique du Congo vont livrer deux matchs face à la Mauritanie dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U-23. Le match aller est prévu pour le 28 septembre en Mauritanie et le match retour le mardi 06 octobre au Stade TP Mazembe de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga à 15 H 00' (heure de Lubumbashi).

Ce match sera officié par les arbitres libyens, Abdulrazg Ahmed (Arbitre), Alayat Mohamed Munji (Assistant 1), Basm Saff Elnaser (Assistant 2) et Abdulwahid Hura Ywidah (Quatre arbitre).

Le commissaire de match, Jean-Médard Kossa, et l'instructeur des arbitres, René Daniel Louzaya, sont de la République du Congo.

A cette occasion, le sélectionneur des Léopards Espoirs, Guy Kabongo, a rendu public la liste des 30 Léopards U-23 sélectionnés pour défendre le drapeau de la RDC lors de cette compétition. Il s'agit :

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Gardiens

  1. Tutu Ryan -- SM Caen -- France
  2. Roland Leny -- Royal Aywaille -- Belgique
  3. Otshudi Ike -- CS Don Bosco -- RDC
  4. Ngoy Prince -- FC Saint-Éloi Lupopo -- RDC

Défenseurs

  1. Tshilanda Daniel -- Union Saint-Gilloise -- Belgique
  2. Twite, Carel -- FC Saint-Éloi Lupopo -- RDC
  3. Kalonji Dieu -- TP Mazembe -- RDC
  4. Mabete Filozofe -- Forest Green Rovers -- Angleterre
  5. Shindani Gabriel -- FC Les Aigles du Congo -- RDC
  6. Kena Kabeya Ethan -- Clermont Foot 63 -- France
  7. Verhaeghe Manoel -- LASK -- Autriche
  8. Kalume Gloire -- TP Mazembe -- RDC

Milieux de terrain

  1. Keta Nobien -- AS Simba -- RDC
  2. Binene Steve -- AS Maniema Union -- RDC
  3. Kimboma Josué -- SM Caen -- France
  4. Ahoka Jules -- Sunderland AFC -- Angleterre
  5. Manitu Messy -- Amiens SC -- France
  6. Bayanginisa Honoré -- FC Sochaux-Montbéliard -- France
  7. Makanza Noah l -- Helmond Sport -- Pays-Bas
  8. Efuele Frédéric -- Toulouse FC -- France
  9. Bakadi Barclet -- AS Maniema Union -- RDC
  10. Kabwit Oscar -- FC Lucerne -- Suisse
  11. Bongeli Faveurdi -- FC Lucerne -- Suisse

Attaquants

  1. Ntanda Samuel -- UD Leiria -- Portugal
  2. Kuange Jordy -- Leça FC -- Portugal
  3. Kayombo Axel -- Sturm Graz -- Autriche
  4. Talasi, Tonny -- FC Les Aigles du Congo -- RDC
  5. Mapendo Candidat -- AS Vita Club -- RDC
  6. Mboko Yohan -- Lierse SK -- Belgique
  7. Spadoni, Arthur -- Attaquant -- FC Crotone -- Italie

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