Afrique: Eliminatoires CAN U23 - Guy Bukasa publie une liste de 30 Léopards pour la double confrontation face à la Mauritanie

Les Léopards U-23 de la République démocratique du Congo vont livrer deux matchs face à la Mauritanie dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U-23. Le match aller est prévu pour le 28 septembre en Mauritanie et le match retour le mardi 06 octobre au Stade TP Mazembe de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga à 15 H 00' (heure de Lubumbashi).

Ce match sera officié par les arbitres libyens, Abdulrazg Ahmed (Arbitre), Alayat Mohamed Munji (Assistant 1), Basm Saff Elnaser (Assistant 2) et Abdulwahid Hura Ywidah (Quatre arbitre).

Le commissaire de match, Jean-Médard Kossa, et l'instructeur des arbitres, René Daniel Louzaya, sont de la République du Congo.

A cette occasion, le sélectionneur des Léopards Espoirs, Guy Kabongo, a rendu public la liste des 30 Léopards U-23 sélectionnés pour défendre le drapeau de la RDC lors de cette compétition. Il s'agit :

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Gardiens

Tutu Ryan -- SM Caen -- France Roland Leny -- Royal Aywaille -- Belgique Otshudi Ike -- CS Don Bosco -- RDC Ngoy Prince -- FC Saint-Éloi Lupopo -- RDC

Défenseurs

Tshilanda Daniel -- Union Saint-Gilloise -- Belgique Twite, Carel -- FC Saint-Éloi Lupopo -- RDC Kalonji Dieu -- TP Mazembe -- RDC Mabete Filozofe -- Forest Green Rovers -- Angleterre Shindani Gabriel -- FC Les Aigles du Congo -- RDC Kena Kabeya Ethan -- Clermont Foot 63 -- France Verhaeghe Manoel -- LASK -- Autriche Kalume Gloire -- TP Mazembe -- RDC

Milieux de terrain

Keta Nobien -- AS Simba -- RDC Binene Steve -- AS Maniema Union -- RDC Kimboma Josué -- SM Caen -- France Ahoka Jules -- Sunderland AFC -- Angleterre Manitu Messy -- Amiens SC -- France Bayanginisa Honoré -- FC Sochaux-Montbéliard -- France Makanza Noah l -- Helmond Sport -- Pays-Bas Efuele Frédéric -- Toulouse FC -- France Bakadi Barclet -- AS Maniema Union -- RDC Kabwit Oscar -- FC Lucerne -- Suisse Bongeli Faveurdi -- FC Lucerne -- Suisse

Attaquants