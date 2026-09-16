Congo-Kinshasa: Environ 30 présumés bandits présentés au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga

Les services de sécurité ont présenté, lundi 15 septembre à Lubumbashi, une trentaine de présumés bandits au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Parmi eux figurent des présumés braqueurs, des voleurs qualifiés et des personnes arrêtées en possession de chanvre. Des armes à feu, des chargeurs garnis de munitions ainsi que du chanvre ont également été saisis.

Selon les services de sécurité, cinq suspects seraient impliqués dans plusieurs braquages, dont l'attaque de la station-service située sur l'avenue Manono, au quartier Kilobelobe, dans la commune Annexe. Cette attaque avait coûté la vie à deux policiers.

Devant les autorités provinciales, le présumé chef du groupe a reconnu le vol de plus de 1 000 dollars américains lors de cette opération.

Un autre groupe, composé de quatre présumés voleurs qualifiés, est accusé d'avoir attaqué des chauffeurs transportant des cathodes de cuivre et de cobalt sur l'axe Kasumbalesa-Sakania.

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Parmi les personnes présentées figurent également des jeunes interpellés en possession de bidons jaunes contenant du chanvre.

Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a annoncé que ces présumés criminels seront déférés devant la justice et qu'un procès public sera organisé.