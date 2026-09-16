Congo-Kinshasa: Judith Suminwa dépose un projet de budget 2027 de 24,8 milliards USD

15 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a déposé mardi 15 septembre 2026 à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2027, évalué à 56.929 milliards de francs congolais, soit 24,8 milliards USD. Elle a également transmis le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2025.

Présenté comme un budget « d'action et de souveraineté », ce texte met l'accent sur la sécurité et la défense, le pouvoir d'achat, l'agriculture, les infrastructures ainsi que la mobilisation des recettes publiques.

Selon Judith Suminwa, le Gouvernement entend notamment soutenir le retour de la paix, en particulier dans l'Est de la RDC, renforcer la production locale et poursuivre les investissements dans les routes, les aéroports et les universités.

Le projet de budget prévoit aussi des crédits pour :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

  • les élections
  • l'identification de la population
  • le dialogue national convoqué par le Président de la République.

« Nous avons travaillé sur un budget qui regarde les questions de sécurité et de défense parce que nous devons vraiment travailler sur le retour de la paix dans notre pays et particulièrement à l'est du pays », a déclaré Judith Suminwa à l'issue du dépôt.

Le Gouvernement compte par ailleurs accroître les recettes de l'État grâce à la digitalisation des services d'assiette ainsi qu'au suivi de la facture normalisée et de la TVA.

Le dépôt du projet de loi de finances 2027 et de la reddition des comptes 2025 ouvre désormais la phase d'examen parlementaire des prévisions budgétaires et de l'exécution du précédent exercice.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.