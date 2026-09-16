Congo-Kinshasa: Judith Suminwa dépose un projet de budget 2027 de 24,8 milliards USD

La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a déposé mardi 15 septembre 2026 à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2027, évalué à 56.929 milliards de francs congolais, soit 24,8 milliards USD. Elle a également transmis le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2025.

Présenté comme un budget « d'action et de souveraineté », ce texte met l'accent sur la sécurité et la défense, le pouvoir d'achat, l'agriculture, les infrastructures ainsi que la mobilisation des recettes publiques.

Selon Judith Suminwa, le Gouvernement entend notamment soutenir le retour de la paix, en particulier dans l'Est de la RDC, renforcer la production locale et poursuivre les investissements dans les routes, les aéroports et les universités.

Le projet de budget prévoit aussi des crédits pour :

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les élections

l'identification de la population

le dialogue national convoqué par le Président de la République.

« Nous avons travaillé sur un budget qui regarde les questions de sécurité et de défense parce que nous devons vraiment travailler sur le retour de la paix dans notre pays et particulièrement à l'est du pays », a déclaré Judith Suminwa à l'issue du dépôt.

Le Gouvernement compte par ailleurs accroître les recettes de l'État grâce à la digitalisation des services d'assiette ainsi qu'au suivi de la facture normalisée et de la TVA.

Le dépôt du projet de loi de finances 2027 et de la reddition des comptes 2025 ouvre désormais la phase d'examen parlementaire des prévisions budgétaires et de l'exécution du précédent exercice.