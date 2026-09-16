Madagascar: 67 ha et Ampangabe - Deux bandits abattus lors de deux interventions policières

Des coups de feu ont retenti avant-hier dans la journée à 67 Ha. D'autres tirs ont été entendus dans la nuit dans le secteur de Trano Dimy, à Ampangabe Anosibe.

Selon les informations recueillies, ces deux incidents se sont produits au cours de la poursuite de malfaiteurs. Deux hommes présentés comme les auteurs d'une attaque perpétrée dans la matinée ont été abattus lors de deux interventions policières successives. Des armes chargées ont été retrouvées sur eux, tandis que leurs complices ont réussi à s'enfuir.

Une attaque à main armée s'est produite avant-hier, vers 9 heures, à Anosibe Ambilanibe. La victime, une femme qui tient un « cash point », a été blessée par des assaillants munis de fusils et de couteaux. Ces derniers lui ont dérobé de l'argent et son téléphone portable. Des éléments de la Brigade criminelle (BC), appuyés par le Service d'appui et de renfort de la Police nationale (SAG), se sont immédiatement rendus sur les lieux. Les recherches ont alors été lancées.

Complice en fuite

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« La police a été informée par une personne de bonne foi de la présence d'individus suspects à 67 Ha Vatobe. Ceux-ci tentaient de vendre des téléphones d'origine douteuse. Des éléments de la BC et du SAG se sont alors rendus sur place. Au moment de leur interpellation, les deux suspects ont pris la fuite en ouvrant le feu. Les policiers ont riposté et atteint l'un d'eux. Un pistolet et cinq cartouches ont été retrouvés en sa possession. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait participé à l'attaque commise dans la matinée. Les recherches se sont poursuivies pour retrouver son complice, qui était parvenu à s'enfuir », a indiqué la Police nationale.

Dans la soirée, vers 21 h 30, les policiers ont repéré, dans le secteur de Trano Dimy à Ampangabe, des malfaiteurs soupçonnés d'être les complices de l'homme tué à 67 Ha. Ces derniers auraient préparé une nouvelle attaque. D'après les informations communiquées, ils ont ouvert le feu dès qu'ils ont aperçu les forces de l'ordre. Un échange de tirs a alors éclaté. Touché par balle, l'un des suspects a succombé à ses blessures. Un fusil de fabrication artisanale et sept cartouches ont été retrouvés en sa possession.