Madagascar: Masters de pétanque - Yves et Zigle à deux marches du sacre

Place à l'étape finale. Les quatre meilleures équipes à l'issue des sept étapes qualificatives du Masters de pétanque s'affrontent en Final Four ce jeudi à L'Île-Rousse, en Corse.

Carré final. Deux stars de la pétanque malgache disputent l'étape finale de la 27e édition du Masters de pétanque. Leaders à l'issue des sept étapes qualificatives, Yves Sedrick Rakotoarisoa, Jean François Daniel Rakotondrainibe, alias « Zigle », en compagnie du Sénégalais N'Diaye Fara et du Béninois Marcel Gbetable, joueront le Final Four de la version 2026 ce jeudi à L'Île-Rousse, en Corse.

Quatre équipes sont qualifiées au terme des sept étapes. Les Étoiles du Sud terminaient en pôle position, créditées de 55 points. La sélection africaine avait nettement dominé la phase qualificative en remportant la première étape à Romans-sur-Isère et en atteignant au moins les demi-finales des autres étapes. L'équipe Dylan Rocher occupe la place de la dauphine, accumulant 47 points devant la formation tenante du titre, l'équipe Bonetto (45 points) et la Dream Team (43 points). Ces quatre équipes qualifiées s'affronteront en demi-finales croisées jeudi.

Carré d'As

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En carré d'honneur, l'équipe des Étoiles du Sud affrontera la Dream Team constituée par Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Henri Lacroix.

L'équipe de Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Diego Rizzi et Jean-Michel Puccinelli, vainqueur de la septième et dernière étape, sera quant à elle opposée à la formation Bonetto. Le Final Four du jeudi aura en quelque sorte un air de revanche pour les deux joueurs de la Grande Île, Yves et Zigle, qui évoluent depuis le début de l'année au club français de Décines. La sélection malgache avait échoué en duel final lors de la précédente édition du Masters de pétanque.

L'équipe championne en titre formée par Mickaël Bonetto, Christophe Sarrio, Ludovic Montoro et Yohan Cousin avait battu la formation malgache composée de Yves, de Zigle, en compagnie de Faratiana Rakotoniaina, dit « Tiana kely », et Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », sur le score de 13-4 lors de la finale de l'édition à La Talaudière, le 9 septembre 2025.

Madagascar avait décroché son unique titre du Masters en 2014 avec l'équipe constituée par Zoel Alhenj Tonitsihoarana, dit « Toutoune », Lahatra Randriamanantany et Frédéric Rakotoariniaina. Le Final Four, qui réunira les meilleures équipes au terme des sept étapes qualificatives, s'annonce ainsi électrique jeudi.