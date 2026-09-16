Madagascar: Basketball 3X3 - Les Ankoay ratent leur entrée à la Coupe du monde

La première journée de la Coupe du monde U23 de basketball 3x3 a tourné au cauchemar pour les Ankoay de Madagascar. Un forfait suivi d'une défaite ont plombé le début de leur compétition à Wuhan.

Engagée dans une poule très relevée où chaque rencontre s'avère cruciale pour la qualification, la sélection malgache a essuyé deux désillusions successives. Les joueuses ont d'abord concédé une défaite par forfait contre la Lettonie, avant de s'incliner logiquement face à l'Ouganda sur le score de 7 à 14.

Le scénario du premier match a immédiatement compliqué la situation des Ankoay. Privée de la possibilité de défendre ses chances sur le terrain face aux Lettones, l'équipe nationale a dû rapidement se remobiliser pour son second rendez-vous de la journée. Mais face à des Ougandaises plus percutantes et dominantes dans le secteur intérieur, Madagascar n'a jamais réussi à inverser la tendance.

Les statistiques de la rencontre traduisent parfaitement les difficultés offensives rencontrées par les protégées du sélectionneur national. Les Malgaches n'ont converti que 6 tirs sur 12 à un point, ont manqué la totalité de leurs 12 tentatives à deux points, et n'ont validé qu'un unique lancer franc. Une inefficacité devant le cercle qui a lourdement pesé sur le dénouement de la partie.

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Le défi physique de l'Ouganda

Sur le plan individuel, Mianjasoa Rakotonirina a terminé meilleure marqueuse du camp malgache avec 4 points à son actif. Elle s'est également illustrée sous le cercle en captant 9 rebonds, signant la meilleure performance de son équipe dans ce secteur. Justine Etienne Rahariarivony a ajouté 2 points et 6 rebonds, tandis qu'Elinah Rafarisoa a inscrit 1 point. Taratriniaina Murielle Erica Ramahatra n'a, quant à elle, pas trouvé le chemin des filets.

En face, les Ougandaises ont imposé leur puissance athlétique. Mary Nambogo et Shillah Aber Lamunu ont guidé leur collectif avec 5 points chacune. Lamunu s'est montrée particulièrement active au rebond avec 7 prises, bien épaulée par Nambogo (5) et Sylvia Nantongo, auteure de 4 points et 6 rebonds. Au total, l'Ouganda a outrageusement dominé les débats aériens (26 rebonds contre 18 pour Madagascar), affichant une bien meilleure lucidité dans ses choix offensifs.

Cette entame de tournoi place les Ankoay dans une situation inconfortable, mais leurs chances de rebond restent entières. La phase de groupes se clôturera le 17 septembre avec deux confrontations décisives face aux Tonga, puis contre l'Espagne.

Pour espérer accrocher une place qualificative, la sélection malgache devra impérativement tirer les enseignements de ses erreurs, retrouver de l'adresse et faire preuve de caractère. Dos au mur, Madagascar n'a plus le droit à l'erreur : le rendez-vous de jeudi devra être celui de la révolte.