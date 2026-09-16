Afrique: Sommet Russie-Afrique - Madagascar parmi les participants

C'est confirmé. Une délégation malgache prendra part au Sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Moscou les 28 et 29 octobre. L'ambassade de Russie l'a annoncé dans un communiqué publié hier. Le document revient sur la rencontre entre le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, et Alexeï Buriak, chargé d'affaires de l'ambassade de Russie, lundi au palais d'Ambohitsorohitra. La partie malgache n'a, pour sa part, fourni aucune information supplémentaire à ce sujet.

La présidence de la Refondation de la République s'est contentée d'annoncer la rencontre entre l'officier supérieur et le diplomate russe. Elle a également indiqué que la coopération entre Madagascar et la Russie ainsi que les préparatifs du Sommet Russie-Afrique étaient au centre des discussions. Selon certaines indiscrétions, le colonel Randrianirina devrait néanmoins conduire la délégation malgache à cet événement.

Auparavant, il s'envolera la semaine prochaine pour New York, aux États-Unis, afin de prendre part au Sommet des Nations unies. Une rencontre avec la diaspora malgache est également annoncée par l'ambassade de Madagascar aux États-Unis. Elle se tiendra dans le New Jersey le 23 septembre.

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Prévu à la fin du mois d'octobre, le Sommet Russie-Afrique portera sur quatre grandes thématiques: la coopération et le commerce, la souveraineté énergétique et les ressources stratégiques, la sécurité alimentaire ainsi que la sécurité et la souveraineté politique. L'un de ses objectifs affichés consiste à établir un partenariat durable entre la Russie et les pays africains, mais aussi à renforcer leur coopération politique et diplomatique.