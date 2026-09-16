Sénégal: Le pays alerte sur une épidémie de diphtérie qui sévit dans de nombreuses régions

16 Septembre 2026
Radio France Internationale

Avec 9 décès et 76 cas recensés à ce jour, une épidémie de diphtérie sévit dans 11 des 14 régions du Sénégal, notamment la zone de Kédougou, dans l'Est. Les autorités sanitaires appellent à consulter rapidement un médecin dès les premiers symptômes de fièvre et à se faire vacciner.

Le premier cas de diphtérie au Sénégal date du 30 juillet dernier dans la zone de Kédougou. Sa localisation dans l'est du pays, non loin du Mali, laisse à penser qu'il s'agit d'une contamination transfrontalière.

Le Mali, la Mauritanie, mais aussi la Guinée font face à de nombreux cas de diphtérie depuis 2025, ce qui pourrait expliquer l'arrivée de la maladie dans le pays.

S'ajoute à cela la couverture vaccinale : à 88 % au Sénégal, elle est plutôt bonne, mais la maladie assez contagieuse se propage en priorité parmi les enfants non vaccinés.

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Résultat : les autorités sanitaires appellent les populations à être vigilantes et à consulter rapidement un médecin en cas de maux de gorge et de fièvre. Car la diphtérie est certes mortelle, mais peut aussi facilement être soignée.

« C'est un marathon sanitaire » qui s'engage, prévient le Dr Jean-Pierre Diallo, en charge de coordonner la riposte à la diphtérie au ministère de la Santé. Pour l'heure, 249 cas suspects ont été identifiés. Après Kédougou, sont principalement touchés Dakar et Thiès, les régions les plus densément peuplées du pays.

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