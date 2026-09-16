Madagascar: Éducation - Le manque d'équipements pèse sur les élèves

Du manque de cantine aux fournitures scolaires, en passant par l'insuffisance des salles de classe, plusieurs établissements publics font face à des difficultés matérielles. Sur le terrain, ces contraintes affectent directement le quotidien des élèves et leurs conditions d'apprentissage.

L'accès à la cantine demeure notamment une préoccupation. Certains élèves arrivent en classe sans avoir suffisamment mangé. « Certains élèves ne mangent pas, ils deviennent faibles et perdent leur motivation », témoigne Brigitte, responsable d'un établissement public interrogé. Une situation qui peut rendre plus difficile leur concentration durant les cours.

Les fournitures scolaires constituent également un besoin important. Dans certains établissements, une partie des élèves ne dispose pas du matériel nécessaire pour suivre les cours dans de bonnes conditions. « Ici, les élèves n'ont pas les fournitures nécessaires. Grâce aux actions sociales, ils peuvent avoir les mêmes chances que leurs camarades qui disposent de fournitures scolaires », affirme un responsable d'établissement.

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À cela s'ajoute le manque de salles de classe. Face aux capacités limitées des infrastructures, certains établissements sont contraints de réorganiser leurs élèves. « Nous sommes nombreux ici, nous devons nous réorganiser », explique Veromalala, enseignante dans un établissement public.

Ces difficultés montrent que les besoins des établissements publics ne se limitent pas aux infrastructures. L'alimentation et les fournitures scolaires restent également essentielles pour permettre aux élèves poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions.

Face à ces besoins, certaines associations mènent des actions sociales auprès des établissements et des familles. Ces initiatives apportent un soutien concret aux élèves, notamment à travers la distribution de fournitures scolaires, l'appui à la cantine ou encore l'accès à certains soins.