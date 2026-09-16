Madagascar: Nouvelle Émission - « Miondam-boky » revient

L'émission Miondam-boky (« se pencher sur le livre ») de Vaovao 24-7, devenu News 24-7, revient sur les rails dans un format vidéo. L'annonce a été faite hier à l'hôtel Les Trois Métis, à Antaninandro, lors de la présentation officielle de la relance du média. « Cette modification a été apportée pour donner aux Malgaches le goût de la lecture », a déclaré son directeur général, Johary Ravoajanahary. De nombreux Malgaches ont délaissé la lecture, alors qu'elle demeure une précieuse source de connaissances. Différents ouvrages seront ainsi présentés au cours de l'émission.

News 24-7 reprend officiellement ses activités avec plusieurs émissions. Sa grille de programmes conserve ses rendez-vous phares, comme Solanga, présentée par Johary Ravoajanahary, Tranga Miafina, toujours consacrée aux dessous des faits de société, l'émission de santé Salama e !, animée par le Dr Manitra Rakotoarivony, ainsi que la chronique de Johary Ravoajanahary. Une nouvelle rubrique, Aiza 'Zao, vient compléter cette offre. Elle permettra de prendre des nouvelles de personnalités qui ont marqué Madagascar.

Autre changement notable : une partie des contenus sera désormais proposée en français afin de toucher un public plus large. « Nous voulons nous rapprocher des standards du journalisme pratiqué dans les grandes démocraties, grâce à une indépendance éditoriale affirmée et en privilégiant les sujets présentant une réelle valeur informative. C'est une exigence éditoriale que nous voulons inscrire dans la durée », poursuit-il.

Il ajoute sans détour : « News 24-7 n'a pas vocation à plaire ou à déplaire. Un média ne devrait pas choisir une information en fonction de ceux qu'elle satisfait ou qu'elle dérange. Notre raison d'être est beaucoup plus simple : informer avec précision, clarté et rigueur. »

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