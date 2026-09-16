Madagascar: Réforme éducative - L'Anglais devient obligatoire au BEPC

Les candidats à l'examen du BEPC composent obligatoirement l'épreuve d'anglais en cette session 2027. L'examen ne comporte plus qu'une seule option, l'option B ayant été supprimée. Il s'agit de l'une des réformes apportées par le nouveau programme d'études. « Selon les résultats des études menées, l'anglais est très utilisé dans le monde professionnel et ouvrira des portes aux élèves sur le marché du travail », a expliqué, hier, une source auprès du ministère de l'Éducation nationale

Cette réforme ne devrait pas changer beaucoup de choses en classe de 3e.

« L'anglais est déjà enseigné dans cette classe au cours de l'année scolaire, mais c'est seulement l'élève qui fait son choix au cours des inscriptions à l'examen », ajoute notre source. Les responsables régionaux auraient déjà été informés afin de clarifier ce changement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des élèves des collèges publics éprouvent une certaine inquiétude. Beaucoup reconnaissent avoir sous-estimé cette matière les années précédentes, estimant qu'elle ne figurerait pas à l'examen du BEPC, comme dans l'ancien programme. « Même en voulant progresser, l'enseignement reste trop théorique qu'il nous est difficile de capter », déplorent Onjatiana et Maria, deux collégiennes.

De leur côté, des enseignants pointent du doigt un cruel manque de manuels et de supports pédagogiques.