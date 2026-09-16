Madagascar: Sortie à l'international - Les Ankoay cumulent deux forfaits

En l'espace d'un mois, la sélection nationale féminine a été contrainte de déclarer forfait à deux compétitions internationales. Singapour en août, Wuhan en septembre à la Coupe du monde U23 qui s'y joue actuellement.

Le scénario commence à devenir préoccupant. Les Ankoay dames ont manqué deux rendez-vous internationaux majeurs en l'espace de quelques semaines. Première alerte à Singapour, les 13 et 14 août, à l'occasion de la FIBA 3x3 Women's Series. Madagascar n'a pas pu prendre part à la compétition en raison de problèmes liés au déplacement.

Quelques semaines plus tard, même constat à Wuhan, en Chine, où se déroule actuellement la Coupe du monde 3x3 U23. Madagascar a raté le premier match contre la Lettonie. Les Ankoay ont été contraintes au forfait avant de disputer leur deuxième rencontre contre l'Ouganda, conclue par une défaite 7-14. Deux forfaits, deux compétitions internationales et, surtout, deux déplacements qui tournent mal.

Dans le sport de haut niveau, la compétition ne commence pas au coup d'envoi. Elle commence avec la sélection, la préparation, mais aussi la logistique. Un déplacement international doit être planifié avec une marge de sécurité suffisante, particulièrement lorsqu'il implique plusieurs correspondances et des milliers de kilomètres.

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Interrogations

Un retard d'avion, une correspondance manquée ou un problème de billet peuvent toujours survenir. Ce sont les aléas du voyage. Mais lorsqu'une équipe nationale doit impérativement être présente à une date précise, encore faut-il prévoir suffisamment de temps pour absorber ces imprévus. Pourquoi ne pas faire voyager les joueuses suffisamment tôt ? Pourquoi prendre le risque d'une arrivée au dernier moment ? Autant de questions qui peuvent légitimement se poser.

Parler directement de « manque de professionnalisme» serait toutefois prématuré sans connaître précisément les circonstances des deux dossiers. Les joueuses ne peuvent évidemment pas être tenues responsables des décisions prises en matière de transport et de logistique.

Mais la répétition de tels incidents place nécessairement la gestion des déplacements des sélections nationales sous le feu des interrogations. Représenter Madagascar dans une compétition internationale exige une organisation à la hauteur de l'enjeu et des responsabilités qui l'accompagnent.

Ces forfaits ont des conséquences. Ils privent les joueuses de temps de jeu et d'expérience internationale, compromettent le travail effectué en amont et peuvent également nuire à l'image de la sélection auprès des organisateurs et des autres équipes.

Un imprévu peut arriver à n'importe quelle équipe. Deux forfaits en quelques semaines appellent cependant une réflexion plus profonde. Nous avons essayé de chercher des explications auprès de la Fédération malgache de basketball (FMBB), mais personne ne veut se prononcer sur le sujet.